日擬釋儲備遏米價 未因產量增回落 當局疑有囤貨

去年夏季日本出現「令和米荒」，在供求失衡下大米價格持續上升。2024年產大米（截至同年12月）所有品牌平均價格為60公斤糙米23715日圓（約1190港元），創下有可比數據的1990年以來最高水平。彭博社的數據顯示，日本米上月價格較之前一年同期急升了六成。日本央行昨日加息，在其發表的經濟展望報告中就提到米價是導致通脹的原因之一。

法例規定，當局可在產量大幅下滑時使用儲備米，但去年大米產量較對上一年增加約18萬噸，農水省認為有人因為估計今後大米持續漲價而囤積居奇，導致大米價格飈升。

農林水產大臣江藤拓周五在內閣會議後的記者會上表示，政府有義務向消費者穩定供應糧食，鑑於大米價格飇升，當局考慮為能夠投放政府儲備米作準備，以政府在今後實施回購為條件，將儲備米出售給日本全國農業協會聯合會（JA全農）等收購單位。他透露，在下周五（31日）召開的農林水產省審議會展開討論後，將修改關於穩定米價的指導方針。共同社的報道稱，此前農林水產省對投放儲備米持謹慎態度，現在則認為如果以回購為條件就可實施。截至2024年6月底，政府擁有儲備米91萬噸，相當於全國每年消耗量約七分之一。

農戶收益將減或反對

報道稱，當局一旦在市場投放儲備米，大米價格將可能回落，但對農戶而言收益將會減少。江藤說：「生產者或會反對這項做法，認為米價只是升至抵消生產成本的升幅，但我希望所有人明白，釋放儲備也對生產者有好處，因為價格太高的話可能會令消費者不再吃飯。」

（共同社/彭博社）