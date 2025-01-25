兩共和黨參議員反對防長提名添變數

只能承受3名黨友倒戈

穆爾科斯基（Lisa Murkowski）在社交網站X貼文，表示對海格塞斯的提名有重大擔憂，提及對海格塞斯品格的憂慮、對他管理大型組織的經驗，和過去曾反對在軍隊擔任戰鬥角色的立場，稱自己無法由衷支持他。柯林斯（Susan Collins）及後亦發聲明，稱她雖然感謝海格塞斯在軍中的服務，及他對軍人和軍人家眷持續的承諾，但憂慮他沒擔任防長一職所需的經驗和視野。

海格塞斯曾為霍士新聞擔任節目主持，在參加陸軍國民警衛隊期間軍階至少校。惟他去年11月獲特朗普提名出任防長後爆出涉及性侵及酗酒等問題。

共和黨掌握參議院100席中的53席，假設全部47名民主黨員反對其提名，海格塞斯只能承受3名共和黨參議員倒戈。海格塞斯任命案周四在參院程序投票中以51票對49票勉強過關，但有共和黨參議員稱他們沒承諾會在提名表決上支持他。

（衛報/華爾街日報）

（特朗普2.0）