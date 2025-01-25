王毅與魯比奧通電話：望你好自為之

【明報專訊】中國外交部通報，中國中共中央政治局委員、外長王毅周五（24日）應邀與美國國務卿魯比奧通電話。據外交部說法，王毅表示國家主席習近平上周五跟美國總統特朗普通話時達成一系列共識，但表示「大國要有大國的樣子」，應當承擔應盡國際責任，應當維護世界和平，應當幫助各國實現共同發展。通報結尾顯示王毅向魯比奧稱「希望你好自為之」，為中美兩國人民的未來，為世界的和平與穩定發揮建設性作用。截稿前美國國務院暫未有更新回應。魯比奧2020年起被北京制裁至今，這次通話令人關注中方有否調整政策。
王毅：大國要有大國的樣子
中國外交部網站先公布兩人的通話，王毅表示中美關係發展迎來新的重要節點，稱上周五習近平跟特朗普通話全面闡述中國對美政策，特朗普表示期待同習近平保持良好關係，強調美中合作可解決世界上很多問題。
外交部通報指魯比奧表示美方願與中方坦誠溝通，妥處分歧、以成熟和謹慎方式管理雙邊關係，共同應對全球挑戰、維護世界和平穩定。
王毅闡述中方在台灣問題的原則立場，要求美方務必慎重處理。王毅強調台灣自古以來是中國領土一部分，絕不允許把台灣從中國分裂出去，指美國在中美三個聯合公報中就奉行一個中國政策作出莊重承諾，不能背信棄義。據外交部引述說法，魯比奧表示美方不支持「台灣獨立」，希望台灣問題以海峽兩岸都能接受的方式和平解決。
（中國外交部網站）
（特朗普2.0）
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