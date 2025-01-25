王毅與魯比奧通電話：望你好自為之

王毅：大國要有大國的樣子

中國外交部網站先公布兩人的通話，王毅表示中美關係發展迎來新的重要節點，稱上周五習近平跟特朗普通話全面闡述中國對美政策，特朗普表示期待同習近平保持良好關係，強調美中合作可解決世界上很多問題。

外交部通報指魯比奧表示美方願與中方坦誠溝通，妥處分歧、以成熟和謹慎方式管理雙邊關係，共同應對全球挑戰、維護世界和平穩定。

王毅闡述中方在台灣問題的原則立場，要求美方務必慎重處理。王毅強調台灣自古以來是中國領土一部分，絕不允許把台灣從中國分裂出去，指美國在中美三個聯合公報中就奉行一個中國政策作出莊重承諾，不能背信棄義。據外交部引述說法，魯比奧表示美方不支持「台灣獨立」，希望台灣問題以海峽兩岸都能接受的方式和平解決。

（中國外交部網站）

（特朗普2.0）