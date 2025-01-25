損出生公民權政令 遭14日臨時禁制

4州聯合興訟 指行政命令違憲

特朗普上任後其中一項首批簽署的行政命令，宣稱憲法第十四修正案被錯誤詮釋，美國的出生公民權不應延伸至任何在國內出生者，境內出生但並不「受其司法管轄權所管轄」（subject to the jurisdiction thereof）者不應受到該修正案保障。倘若其新詮釋被判合憲，非法入境者（無證移民）透過偷渡或外國公民透過「生育旅遊」在美國所誕的子女都不會自動享有公民權。

美國22個州和兩個城市的民主黨籍州檢察長早前聯同社運組織和懷孕婦女兵分6路各自聯合入稟，要求中止該行政命令，指特朗普政府的詮釋才是違反第十四修正案，表示例外情况只適用於正式認可的外交官、美國被佔領領土的非公民所生子女（以往還有涉及原住民的內容，但早於1924年漏洞已被堵塞）。美國法院從未承認對出生公民權的任何額外設限合憲，庫格諾爾（John Coughenour）也不例外。

法官諷「荒唐得吃驚」

經過3日聆訊後，庫格諾爾是第一個就上述訴訟作出宣判的法官，他表明這項行政命令「公然違憲」，甚至諷刺「難以理解」特朗普政府的律師團隊可以一致宣稱其合憲，「這荒唐得令我吃驚」。司法部代表律師要求暫緩下達臨時禁制令，因行政命令要到2月19日才生效，但庫格諾爾未有接納，頒下去到2月6日的臨時禁制令，並表明會考慮在未來數周發布為期更長的禁制令。

特朗普表明上訴

特朗普則表明會上訴，「那位法官（的裁決）並不令人驚奇」。華盛頓州的州檢察長布朗回應稱會繼續與上述行政命令作戰。

（紐約時報/華盛頓郵報/ABC）

（特朗普2.0）