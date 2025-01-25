達沃斯視像演說 施壓即減息降油價 特朗普警告企業「不在美生產要付關稅」

特朗普周四透過視像出席達沃斯世界經濟論壇，是他周一上任後首次向國際社會發表演說。他在講話中對出席論壇的商界領袖承諾，美國的利得稅率將會下調至15%，稱這將是全球主要國家最低的稅率。他呼籲外資到美國生產貨物，否則將面對關稅懲罰，這將令數千億甚至數萬億美元進入美國國庫。他說：「來美國製造你們的產品，我們會給予全球最優惠的稅率。如果你們不在美國生產，享受這個獨有權利，很簡單，你們就要付關稅。」

特朗普說，他會要求沙特阿拉伯與石油輸出國組織 （OPEC）降低石油價格，直言很訝異這些國家沒有在去年11月美國大選前就這樣做。他說，只要油價下跌，俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭就會立即結束，現在油價高得讓戰爭能持續下去，某種程度上，「他們對現在發生的事情，要負很大的責任」。英國《衛報》報道，特朗普的意思是說，俄羅斯通過銷售石油獲得巨額收入支援戰爭機器，若沙特和油組國家增加石油產量，供求定律就能發揮作用。受特朗普的言論影響，國際油價周五下挫約1%，美股則向好，道瓊斯工業平均指數周四收市升近1%。

他又表示，在油價下跌下，他將尋求立即減息，他說：「隨着油價下跌，我會要求立即降低利率，同樣地，全球各地的利率也應該下調。利率應該跟隨我們的步伐。」《華盛頓郵報》報道，聯儲局是獨立機構，特朗普的言論顯示，他與聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）可能會起衝突。特朗普在其第一任期內，曾多次施壓鮑爾調整利率，引起民主黨與經濟學家批評。

稱與習關係好 冀華出手助完烏戰

至於中美關係，特朗普稱他期望中美會建立非常好的關係，又宣稱自己與習近平關係很好。他又說，中國在俄烏停戰上有很大影響力，上周他與習近平通電話時曾談及，希望中美能合作令俄烏戰爭結束。對於俄烏戰爭何時終結，特朗普稱「這要問俄羅斯了，烏克蘭已準備好達成協議」。他亦表示，希望盡快與俄羅斯總統普京會面，說：「這不是從經濟或其他觀點出發，而是從數以百萬計的性命遭到殺害的角度來談……這是大屠殺。我們真的得結束那場戰爭。」特朗普曾多次揚言在上任前或上任首日就準備好俄烏協議，如今其幕僚承認這場戰爭得耗時數月來解決。特朗普本周較早時曾揚言，若俄國不達成終戰協議，美國將對俄貨徵收高額關稅並實施制裁。

普京歸咎烏總統簽法令礙談判

俄羅斯總統普京昨日接受俄國記者提問，回應特朗普說法，他表示俄方已準備好就烏克蘭和能源價格問題跟特朗普會談。他聲言同意特朗普說法，即如果後者沒被奪走2020年大選勝利，烏克蘭危機將可避免，又歸咎於烏克蘭總統澤連斯基2022年10月簽署禁止任何與普京本人談判的法令，令情况「變複雜」。他表示俄方從未拒絕美國政府的聯繫，美俄本身有戰略穩定和石油等共同議題。談到特朗普威脅追加制裁，普京對此舉會否成真表示懷疑，指此舉會對美國經濟有害。

另外，霍士新聞周四播出特朗普的專訪。在被問到他是否可以就台灣和貿易問題上與習近平達成協議時，他說：「我可以那樣做，因為我們手上有他們（中方）想要的東西……我們對華有很大話事權，那就是關稅，他們不想要關稅，我亦不想出動它。」

京稱貿易戰關稅戰沒贏家 不利世界

中國外交部發言人毛寧周五回應特朗普的說法時表示，中美經貿合作是互利共贏的，中國從不刻意追求貿易順差。她說：「儘管中美之間有分歧和摩擦，但是兩國的共同利益和合作空間是巨大的。雙方可以就此加強對話和協商。」針對美方有關對華關稅的言論，毛寧說，貿易戰和關稅戰沒有贏家，不符合任何一方利益，也不利於世界。至於特朗普表示希望中國幫助結束烏克蘭衝突，毛寧表示，中方始終認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，「中方將繼續勸和促談，願同各方保持溝通」。

（法新社/新華社/衛報/華盛頓郵報/霍士新聞）

（特朗普2.0）