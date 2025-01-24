魯比奧定調外交政策3原則 常識壓倒意識形態

專注控制移民 推進「能源主導」

魯比奧周二宣誓就職後發出長篇電文，指自冷戰結束以來，民主共和兩黨的領袖都犯了「過度強調意識形態而非常識」的錯，並「誤判了世界」。他指出，「大規模移民是我們這個時代最重要的議題」，強調外交工作是將以「確保美國邊境安全」為先，尤其在西半球。他還表示，國務院將終止「多元、公平、共融」（DEI）政策，人事招聘和晉升將僅基於「績效和能力」。

此外，他宣布，任何可能「為對美國人民的審查打開大門」的計劃都將被終止。共和黨人不滿國務院主導、負責打擊外國虛假資訊的全球參與中心（GEC），認為該機構參與了對美國人的審查和對國內媒體機構的黑名單行為。有份領導「政府效率部」的首富馬斯克曾稱該機構是「美國政府中審查和媒體侵害的最惡劣者」。

在優先事項的最後一項指令中，魯比奧明確指出，政府將不再推行「削弱美國的氣候政策」，而是將致力於「能源主導地位」，同時「支持合理的環境保護」。

魯比奧宣誓就職後馬不停蹄，先參與由美國、日本、澳洲和印度組成的「四方安全對話」（QUAD）外長會議。他周三分別與菲律賓外長馬納羅及以色列總理內塔尼亞胡通話，重申美方對這兩國的堅定承諾。

華指美無權介入中菲南海問題

國務院發言人表示，魯比奧與馬納羅通話時，談及北京當局在南海的「危險和破壞穩定行動」。中國外交部昨指出，美國不是南海問題的當事方，也無權介入中菲兩國之間的涉海問題。

美國政治新聞網站Politico周三引述美國官員報道，魯比奧下周將前往巴拿馬、危地馬拉、薩爾瓦多、哥斯達黎加、多米尼加共和國等中美洲及加勒比海國家訪問。預計巴拿馬之行最受關注，因為特朗普去年11月當選後一直聲稱要收回巴拿馬運河。另外，魯比奧也會與危地馬拉和薩爾瓦多兩個被當作「移民中轉站」的國家，就移民問題展開會談。

《日經亞洲》周三報道，前美國駐泰大使德桑布雷（Michael G. DeSombre）將出任美國國務院東亞及太平洋事務助理國務卿。他在「特朗普1.0」政府擔任過美國駐泰國大使。

（紐約時報/RealClearPolitics/路透社）