魯比奧定調外交政策3原則 常識壓倒意識形態

【明報專訊】美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）甫上任就向全球所有美國外交和領事機構發電文，概述「全面改革」計劃，將專注於控制大規模移民，推進「能源主導地位」戰略等。他表明每項政策和行動必須讓美國更安全、更強大、更繁榮。美媒周三（22日）引述美官員報道，魯比奧上任首次外訪目的地將是巴拿馬等多個中美洲及加勒比海國家，而非傳統盟友，而此行出訪重點，正是美國總統特朗普喊出「讓美國再次偉大」的兩個外交主要議題：減少非法移民和推動收回巴拿馬運河。
專注控制移民 推進「能源主導」
魯比奧周二宣誓就職後發出長篇電文，指自冷戰結束以來，民主共和兩黨的領袖都犯了「過度強調意識形態而非常識」的錯，並「誤判了世界」。他指出，「大規模移民是我們這個時代最重要的議題」，強調外交工作是將以「確保美國邊境安全」為先，尤其在西半球。他還表示，國務院將終止「多元、公平、共融」（DEI）政策，人事招聘和晉升將僅基於「績效和能力」。
此外，他宣布，任何可能「為對美國人民的審查打開大門」的計劃都將被終止。共和黨人不滿國務院主導、負責打擊外國虛假資訊的全球參與中心（GEC），認為該機構參與了對美國人的審查和對國內媒體機構的黑名單行為。有份領導「政府效率部」的首富馬斯克曾稱該機構是「美國政府中審查和媒體侵害的最惡劣者」。
在優先事項的最後一項指令中，魯比奧明確指出，政府將不再推行「削弱美國的氣候政策」，而是將致力於「能源主導地位」，同時「支持合理的環境保護」。
魯比奧宣誓就職後馬不停蹄，先參與由美國、日本、澳洲和印度組成的「四方安全對話」（QUAD）外長會議。他周三分別與菲律賓外長馬納羅及以色列總理內塔尼亞胡通話，重申美方對這兩國的堅定承諾。
華指美無權介入中菲南海問題
國務院發言人表示，魯比奧與馬納羅通話時，談及北京當局在南海的「危險和破壞穩定行動」。中國外交部昨指出，美國不是南海問題的當事方，也無權介入中菲兩國之間的涉海問題。
美國政治新聞網站Politico周三引述美國官員報道，魯比奧下周將前往巴拿馬、危地馬拉、薩爾瓦多、哥斯達黎加、多米尼加共和國等中美洲及加勒比海國家訪問。預計巴拿馬之行最受關注，因為特朗普去年11月當選後一直聲稱要收回巴拿馬運河。另外，魯比奧也會與危地馬拉和薩爾瓦多兩個被當作「移民中轉站」的國家，就移民問題展開會談。
《日經亞洲》周三報道，前美國駐泰大使德桑布雷（Michael G. DeSombre）將出任美國國務院東亞及太平洋事務助理國務卿。他在「特朗普1.0」政府擔任過美國駐泰國大使。
（紐約時報/RealClearPolitics/路透社）