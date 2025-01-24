特朗普淡化TikTok國安威脅

指華製電子產品監控風險更大

特朗普在訪問中質疑應否憂慮中國藉TikTok監控美國民眾，「監控年輕人、孩子們觀看瘋狂影片，對中國那麼重要嗎？」他暗示中國製造的所有電子產品存在的監控風險比TikTok更大，「他們製造你的手機、電腦和其他許多產品，難道這不是更大威脅嗎？」

TikTok「不賣就禁」法案在本月19日生效，特朗普周一上台後為TikTok「續命」75天，但警告若中國拒將TikTok一半控制權售予美國公司，會對中國加徵關稅。

TikTok母企「字節跳動」董事、美國私募基金公司General Atlantic行政總裁福特（Bill Ford）周三表示，各方很快會達成協議，讓TikTok繼續可在美國營運。福特在瑞士達沃斯活動上指出，有關協議將符合「每個人的利益」，「我們將繼續推進，可能最快在本周末就能談妥可行的方案。中國政府、美國政府、公司和董事會都必須參與談判。」他表示，可能存在毋須TikTok剝離字節跳動的解決方案。福特還批評拜登政府對TikTok問題升溫負有部分責任，認為其沒有與TikTok等展開真正對話。

（博彭社/Axios）

（特朗普2.0）