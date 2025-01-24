特朗普3.9萬億AI計劃 馬斯克潑冷水 指3搞手科企「沒有錢」 新政府分歧顯現

由OpenAI、軟銀及甲骨文成立的Stargate將巨額投資建立數據中心及實體園區，特朗普形容是史上最大的AI基建項目，讓美國在AI領域保持領先中國等對手。《金融時報》引述消息報道，Stargate創始投資者，即軟銀、OpenAI、甲骨文和阿聯酋阿布扎比AI投資公司MGX，會為項目的1000億美元初期投資注入自己資金，但大部分會來自其他未確認的新投資者。

計劃周二公布後隨即令人關注這項目能否實現，以及相關科企的新支出。馬斯克就在項目公布數小時在其社交平台X稱：「他們（參與項目的企業）並沒有那筆錢。軟銀融資保障金額遠低於100億美元（780億港元）。我有可靠消息來源。」

與OpenAI行政總裁隔空交火

馬斯克跟OpenAI及其行政總裁奧爾特曼（Sam Altman），及OpenAI最大投資者微軟一直不和。馬斯克曾是OpenAI聯合創辦人，但與奧爾特曼起爭執後在2018年離開該公司董事會。奧爾特曼周三在X回應馬斯克的說法稱他肯定知道這說法錯誤，他說：「我明白對國家有益的事，不一定總是對你（馬斯克）的企業最有利，但希望你在新崗位上能將美國置於首位。」馬斯克沒正面回應，但轉發奧爾特曼的2021年12月帖文截圖，後者當時感謝LinkedIn聯合創辦人霍夫曼協助阻止特朗普在2020年連任；在帖文流露不支持特朗普立場的奧爾特曼，獲邀出席周一的特朗普總統就職禮。

馬斯克新角色利益衝突受關注

馬斯克就軟銀資產的說法受到質疑。美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士指軟銀擁有約243億美元（約1895億港元）現金及等價物，有能力舉債及融資。消息人士又指MGX有1000億美元（約7800億港元）資本承諾，甲骨文的資產負債亦顯示有110億美元現金，OpenAI最近亦宣布最近一輪風險投資獲逾100億美元資金。

這次爭論一方面再度令人關注Stargate的可行性，同時令人關注馬斯克有份領導新政府部門DOGE後，可能出現的利益衝突、私自交易，及他跟特朗普共處能力的質疑。彭博社稱馬斯克雖然金援特朗普競選，但他在社交平台的即興評論似乎注定為白宮帶來麻煩。

（彭博社/CNN/金融時報/商業內幕）

（特朗普2.0）