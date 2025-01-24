俄諜船犯境 英貼近追蹤 防相：已改交戰規則 不迴避強力行動

賀理安直指俄船蒐情報

英國國防部指出，「琥珀」號去年11月現蹤英國水域時，被發現在關鍵海底電纜附近徘徊。賀理安（John Healey）周一表示，「琥珀」號本周一再次出現在英國水域，被偵察到進入英倫海峽，現已離開駛到北海。他說，過去兩天英國海軍出動兩艘軍艦時刻監控「琥珀」在英國周邊水域的動態。

賀理安稱，「琥珀」號是俄羅斯間諜船，用於蒐集情報和繪製英國水下關鍵基礎設施，「我向普京傳達明確信息，我們知道你在做什麼，我們不會迴避採取強而有力的行動來保護英國。我們將繼續揭露普京指揮的惡意活動，打擊俄羅斯的影子艦隊。」他說，已改變皇家海軍的交戰規則，讓英國軍艦能更靠近和更好地追蹤「琥珀」號。目前「琥珀」號仍遵守國際航行規則。

公開資料顯示，儘管名義上是海洋研究船，「琥珀」號屬俄羅斯海軍編制，搭載大量可用於深海監偵行動的無人與載人工具，運作深度可達水下6000米。有報道指出，「琥珀」號有能力監測、攔截秘密通訊，其深潛工具也可用於破壞海底電纜。

由於近月波羅的海幾條海底電纜及光纖通訊電纜受損，北約加強監控關鍵海洋基建，以免被破壞。芬蘭上月出動直升機扣押了一艘在庫克群島註冊的油輪，懷疑該艘從俄羅斯運油到埃及的油輪破壞海底電纜。北約秘書長呂特上周宣布一項名為「波羅的海哨兵」（Baltic Sentry）的任務，部署無人機、潛艇、船艦和飛機，監控水下關鍵基建。

（金融時報/BBC/中央社）