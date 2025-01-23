Google DeepMind總裁：AI研發藥物年底試

聚焦腫瘤心血管病等 料研發快10倍

在《金融時報》周三（22日）刊登的訪問中，去年奪得諾貝爾化學獎的哈薩比斯（Demis Hassabis）表示，該公司正研究腫瘤學、心血管病和神經退化疾病等所有重大疾病範疇，而他預計今年底前將會有首款AI研發的藥物展開測試。

他指出，現時研發一種藥物平均需時5至10年，「或許我們可將這過程加快10倍，將是人類健康領域一場令人難以置信的革命」。哈薩比斯過去在《金融時報》的訪問亦透露，他的團隊正與美國禮來（Eli Lilly）藥廠及瑞士諾華製藥（Novartis）在6個藥物研發項目上合作。

哈薩比斯去年10月與Google DeepMind總監江珀憑他們開發的AI模型AlphaFold2能夠預測幾乎所有已知蛋白質的結構，一同獲頒諾貝爾化學獎。同屆另一得主為製造全新種類蛋白質的美國華盛頓大學教授貝克（David Baker）。

（金融時報）