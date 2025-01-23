星更新國民健康指引 歲半以下遠離電子屏幕

Grow Well SG為新加坡當局旨在鼓勵兒童及青少年採取更健康的生活方式，主要針對12歲或以下兒童，稍後將擴展至較大年紀的兒童。該策略更新兒童使用電子屏幕的指引，幼兒發展局（ECDA）會修訂實務守則，讓幼兒園恰當管理使用電子屏幕。守則將於2月1日生效，規定不能讓18個月以下嬰幼兒觀看電子屏幕，並僅在用於教學和學習目的時讓18個月至6歲兒童觀看電子屏幕。其他屏幕指引更新包括3至6歲兒童在校外使用電子屏幕的時限，除非與功課有關，否則應限制在每日不多於1小時，7至12歲則不多於2小時。家長亦不應讓兒童無限制使用流動裝置或接觸社交媒體。

3至6歲每日1小時 7到12歲2小時

共同推動此計劃的3個部門發表聯合聲明表示，新加坡兒童因過長時間使用電子屏幕、營養不良、睡眠及運動不足等生活方式而面臨健康風險，而處理有關問題將有助減低兒童健康和發育不良的風險，並養成往後生活更健康的習慣。

衛生部長王乙康周二在淡馬錫小學舉行的記者會表示，當局在2023年3月首度發布屏幕使用指引，及後的研究表明屏幕使用及年幼兒童的認知發展之間存在明顯關聯。王乙康稱，有需要採取更果斷和有效的措施，以培養兒童使用電子設備的習慣，因使用電子設備確實會佔用孩子運動、與親人相處及與朋友社交的時間，影響身心健康。

（海峽時報/新加坡衛生部網頁）