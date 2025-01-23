非法移民避搜捕 芝加哥鬧市變「鬼域」

全國搜捕展開 當局稱先拉犯罪者

有關注移民權益組織擔心，新措施可能在移民社區掀起恐慌，令家長不敢讓孩子回校或到醫院求診。霍曼周二表示，搜捕行動正在全美各地展開，將首先追捕犯罪分子，但若同場發現其他無證移民，也會一併逮捕。

《華爾街日報》上周五報道，特朗普政府計劃上任後翌日率先向民主黨控制的芝加哥採取大規模打擊非法移民行動，令當地非法移民愈發恐懼。《芝加哥論壇報》報道，來自墨西哥的非法移民拉莫斯在特朗普上任首天向老闆請假，與家人躲在家中，也決定不讓孩子參加本周的足球訓練。彭博社報道，在害怕被捕和嚴寒天氣下，人們選擇不出門，令芝加哥第二繁忙的零售地段周一下午變成「鬼域」。在芝加哥小村社區（Little Village），約3公里長的第26街人流減少一半，周二上午許多店舖索性關門。當地商會主席阿吉拉爾周一說：「那將災難性的，若真的來搜捕，大家會怕得不敢出門，影響將持續多年。」

（彭博社/CNN/芝加哥論壇報）

（特朗普2.0）