OpenAI軟銀甲骨文合建AI公司 助美遏華

OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）、日本軟銀集團創辦人兼總裁孫正義、甲骨文公司董事長埃里森（Larry Ellison），周二在白宮與特朗普一起宣布這項AI基建投資計劃。這三大企業最初在該項目投資1000億美元，未來4年增至5000億美元。

投資4萬億 創數十萬職位

特朗普表示，Stargate將建立「實體和虛擬基礎設施，為下一代AI提供動力」，包括在全國各地設立數據中心。埃里森稱，首個100萬平方呎的數據中心已在得州動工。Stargate旨在提升訓練和運行新AI模型的能力。

甲骨文發聲明表示，Stargate項目將確保美國在AI領域的領導地位，為美國創造數十萬個就業機會，並為全球帶來龐大的經濟利益。該計劃不僅能支持美國的再工業化，還將提供保護美國及其盟友國家安全的戰略能力。特朗普說：「我們要把它（技術）留在這個國家。中國是競爭對手，其他國家也是競爭對手……我將通過緊急聲明提供大量協助，因為我們情况緊急。」

（CNN/金融時報）

（特朗普2.0）