特朗普：考慮2．1起向華加10%關稅 北京：關稅戰無贏家 堅定維護國家利益

特朗普周二晚在白宮一個活動，被記者問到向中國徵收關稅問題時說：「基於他們把芬太尼送到墨西哥和加拿大的事實，我們在討論向中國加徵10%關稅。大概2月1日是我們考慮的日子。」

雖然特朗普只提到擬向中國產品加徵10%關稅，低於原先恐嚇的60%，但昨晨中港股市仍應聲下跌。中國滬深300指數5日以來首次下跌，恒生中國企業指數則成為亞洲表現最差指數。離岸人民幣兌美元匯率亦走軟。

中國外交部發言人毛寧昨回應：「關於這個問題，我們多次表明了中方的立場。我們始終認為，貿易戰、關稅戰沒有贏家。中方始終堅定維護國家利益。」

特朗普上周五與中國國家主席習近平通話曾談及芬太尼與貿易。中方稱習近平當時表示中美經貿關係的本質是互利共贏，對抗衝突不應是我們的選擇。中國國務院副總理丁薛祥周二在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇時表示，「搞保護主義無出路，打貿易戰無贏家」。

促4月前查畢貿易問題

芬太尼是合成類鴉片藥物，其迅速但短暫的鎮痛效力強海洛英可達50倍。美國一年有數以萬人因芬太尼成癮而死於服用過量。特朗普周一在白宮簽署一系列行政命令時說：「我們正在考慮對墨西哥和加拿大徵收25%的關稅，因為他們讓大批（非法移民）人群進入美國，還讓芬太尼流入。」他表示考慮在2月1日實施上述關稅措施。根據一份備忘錄，特朗普還呼籲審查美國與墨西哥和加拿大的貿易協議，又指示聯邦機構在4月1日前完成對一系列貿易問題的全面審查。備忘錄還提出一些方案以解決他所稱的「不公平和不平衡貿易」問題，包括實施全球額外關稅，以及修改針對低價值貨物的800美元免稅門檻。

針對4月1日前提交上述綜合報告，白宮貿易顧問納瓦羅周二受訪稱，報告可被視為是未來100天「可能會也可能不會」出現的關稅和貿易政策的藍圖與基礎。

路透社稱這段審查期間，為特朗普政府要如何對中國商品徵收高達60%關稅和化解內部分歧，創造了喘息空間。

專家料放慢腳步 先覓法理依據

華府智庫戰略暨國際研究中心貿易專家賴因施（William Reinsch）表示，特朗普似乎決定放慢腳步，並為日後的行動爭取更有力的法理依據：「他正在設法利用自己的優勢，獲取想要的東西。」

《聯合早報》援引中國專家分析，認為特朗普未馬上加徵中國商品關稅，可能因技術問題、顧及可能加劇本土通脹，或擬用以充當談判工具。

特朗普周一也批評歐盟和其他國家對美國造成的貿易逆差問題：「歐盟對我們非常、非常之壞。所以他們準備好迎接關稅。這是達至公平的唯一辦法。」

特朗普上次執政期間對中國進口產品徵收關稅，引發美中關稅戰，至2020年達成經貿協議一度紓緩兩國貿易衝突。惟中國被指沒有履行承諾購買美國農產品和飛機等出口產品。特朗普政府候任財長貝森特（Scott Bessent）表示，他擬逼迫中國履行協議承諾。

促普京立即終戰 威脅關稅制裁

另外，特朗普周三在其Truth Social社交平台發文，敦促俄羅斯總統普京立即達成協議結束烏克蘭戰爭，否則將面臨關稅和制裁。

（紐約時報/CNBC/彭博社）

（特朗普2.0）