中東．延續「和解」路線 聚焦以沙建交

特朗普在首個任期成功促成阿聯酋等國家跟以色列簽署《亞伯拉罕協議》，也醞釀進一步推動沙特阿拉伯與以色列建交。儘管拜登因沙特異見記者卡舒吉被殺案一度試圖跟沙特實權王儲穆罕默德保持距離，但他仍延續前任的路線，包括促成相關各方同意建立「印度—中東-歐洲經濟走廊」（IMEC）。

以哈戰爭停火 伊朗勢力不如前

然而，哈馬斯前年11月突襲以色列，引發以哈戰爭，令拜登再不可能在任內達成以沙建交。惟以哈戰爭意外為中東政局帶來新變化，儘管血腥轟炸加沙招至國際輿論抨擊，但以色列利用戰場優勢重創哈馬斯，再向伊朗牽頭的「抵抗軸心」開刀，追殺黎巴嫩真主黨領導層，間接造就德黑蘭支持的敘利亞巴沙爾政權倒台。至此，伊朗在中東的勢力大不如前，有可能為「特朗普2.0」推動以色列跟沙特建交移除障礙。

在回朝首日，特朗普坦言對加沙的停火與人質釋放協議能否完成全部3個階段「不感信心」，但認為「另一邊」（顯然指涉哈馬斯）已被大幅削弱。他稱「有可能」會協助重建加沙，但強調不會接受繼續由哈馬斯管治加沙。

巴人「建國夢」恐成犧牲品

威特科夫同日表示，新政府中東外交四大政策方向是「尊重主權、經濟繁榮為作為通往穩定的橋樑、英勇外交，以及對等與問責」，他又承諾會擴大《亞伯拉罕協議》，「穩定和繁榮的中東不是不可觸及的夢想。這是我們可以達成的目標」。

特朗普本人宣稱，以沙關係正常化協議有望在今年內簽署，甚至可能在「不久」後發生。惟最大的問題是，巴勒斯坦的「建國夢」會否成為這些發展的犧牲品。

（特朗普2.0前瞻之九）