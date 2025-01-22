歐洲．馬斯克撐右翼民粹 政壇恐大洗牌

介入內政 英德首當其衝

在出錢出力支持特朗普重返白宮後，馬斯克近月將目光轉向歐洲，英國和德國首當其衝。馬斯克屢次炮轟左派工黨首相施紀賢，促其辭職並提前大選，又公開支持極右民粹英國改革黨（Reform UK）——諷刺的是，改革黨黨魁法拉奇因不同意馬斯克要求英國政府釋放極右名人Tommy Robinson，一度被馬斯克要求下台。

對歐洲政壇而言，馬斯克更迫切的威脅是在下月23日大選的德國。馬斯克強力支持極右「德國另類選擇黨」（AfD），在《星期日圖片報》撰文，嘗試否定該黨跟新納粹意識形態的聯繫，甚至在旗下社交平台X直播他與AfD黨魁兼總理候選人魏德爾（Alice Weidel）的視像對話，公開呼籲德國選民票投該黨，惹來更多爭議。朔爾茨政府已公開不滿馬斯克介入德國政治。

馬斯克的舉動大概不是偶然。特朗普在就職禮雖罕有邀請外國政治領袖赴會，卻跳過所有歐洲大國的現屆政府，反而邀請了這些國家的右翼民粹政黨代表赴會——唯一的例外也不算真正的例外，意大利現任總理梅洛尼也屬右翼民粹領袖，其所屬的意大利兄弟黨更一向被質疑有法西斯淵源。

法國馬林勒龐形勢未明

未來4年，歐洲多國都會舉行大選，外界相信AfD下月的表現將成為一大風向標。其中2027年會舉行總統大選的法國，局勢最為弔詭，馬林勒龐領導的國民聯盟向來是法國極右政治勢力龍頭，但特朗普就職禮意外地沒有邀請她或其親信、現任國民聯盟主席巴爾代拉，反而邀請了近年新冒起的再征服黨黨魁澤穆爾以及跟姑母馬林勒龐不咬弦的瑪麗安·馬雷夏爾（即瑪麗安‧勒龐）。這是否意味着特朗普和馬斯克無意支持馬林勒龐，又或會如何影響法國未來政局，尚待觀察。

（特朗普2.0前瞻之九）