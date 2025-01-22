美洲．「佛州幫」掌外交國安 拉美或向右走

「特2.0」料更重視美洲

特朗普對美洲的關注並非偶然，美墨邊境的非法移民問題是他當初在政壇崛起的主打議題之一，至今仍不例外。然而，從其政治任命可見，「特朗普2.0」只會比「特朗普1.0」更重視美洲。

在大選前數月已預言特朗普會採取類似「門羅主義」構想的阿根廷政治學家托卡良（Juan Gabriel Tokatlian），月初在該國新聞網站Cenital撰文，點出像國務卿魯比奧、白宮國安顧問華爾茲等眾多跟佛羅里達州相關的政客接掌「特朗普2.0」（尤其是外交國安）高層職位，而佛州正是美國其一拉美裔人口最多的州份，也以反共古巴裔的游說團體著稱（像魯比奧便是反共古巴移民後代）。佛州在共和黨政治抬頭，大有可能影響新政府的美洲外交政策。

在這情况下，拉美左翼勢面臨重大衝擊。特朗普首日的行政命令便包括推翻拜登決定，將古巴重新列入支持恐怖主義國家的名單。本年度二十國集團（G20）主席國巴西的左翼總統盧拉有意推動環保議題，但在上任首天即簽令退出《巴黎協定》的特朗普主政下，幾可肯定他不會得到華府支持。與此同時，從巴拿馬運河的例子可見，像巴西和秘魯等積極配合中國「一帶一路」的拉美國家勢面臨華府加大的政治壓力。

阿根廷總統成罕有贏家

對比之下，阿根廷總統米萊伊可能是美洲在「特朗普2.0」的罕有贏家。米萊伊強力削減政府架構和國內稅率的主張，頗對特朗普和「第一朋友」馬斯克的脾胃，也因此成為目前最受特朗普陣營禮遇的外國領袖。儘管米萊伊的施政方針備受國內外主流輿論爭議，卻成功令阿根廷14年來首次財政預算轉虧為盈，國際貨幣基金組織（IMF）近日也預測阿根廷今年會經歷強勁經濟增長。倘若這走勢在「特朗普2.0」持續，一些經濟陷窘的拉美國家有可能「有樣學樣」，令更多類似米萊伊的非主流右翼人物上台。

（特朗普2.0前瞻之九）