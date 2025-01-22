美洲．「佛州幫」掌外交國安 拉美或向右走

【明報專訊】對比近屆美國總統，特朗普明顯會更為關注美洲。他在就職演說重申「中國正在營運巴拿馬運河」的指控，以及擬將墨西哥灣重新命名為「美國灣」（Gulf of America）和打擊美墨邊境偷渡等。他雖未在演說提及就職前曾涉及北約盟友的加拿大和丹麥自治領地格陵蘭的惹火言論，但這不代表他已「忘記」——在白宮橢圓形辦公室，特朗普簽署的一系列行政命令便包括威脅向加、墨開徵25%關稅，回應在場記者提問時也重申，美國為了「國際安全」需要控制格陵蘭，來防範中國和俄羅斯。
「特2.0」料更重視美洲
特朗普對美洲的關注並非偶然，美墨邊境的非法移民問題是他當初在政壇崛起的主打議題之一，至今仍不例外。然而，從其政治任命可見，「特朗普2.0」只會比「特朗普1.0」更重視美洲。
在大選前數月已預言特朗普會採取類似「門羅主義」構想的阿根廷政治學家托卡良（Juan Gabriel Tokatlian），月初在該國新聞網站Cenital撰文，點出像國務卿魯比奧、白宮國安顧問華爾茲等眾多跟佛羅里達州相關的政客接掌「特朗普2.0」（尤其是外交國安）高層職位，而佛州正是美國其一拉美裔人口最多的州份，也以反共古巴裔的游說團體著稱（像魯比奧便是反共古巴移民後代）。佛州在共和黨政治抬頭，大有可能影響新政府的美洲外交政策。
在這情况下，拉美左翼勢面臨重大衝擊。特朗普首日的行政命令便包括推翻拜登決定，將古巴重新列入支持恐怖主義國家的名單。本年度二十國集團（G20）主席國巴西的左翼總統盧拉有意推動環保議題，但在上任首天即簽令退出《巴黎協定》的特朗普主政下，幾可肯定他不會得到華府支持。與此同時，從巴拿馬運河的例子可見，像巴西和秘魯等積極配合中國「一帶一路」的拉美國家勢面臨華府加大的政治壓力。
阿根廷總統成罕有贏家
對比之下，阿根廷總統米萊伊可能是美洲在「特朗普2.0」的罕有贏家。米萊伊強力削減政府架構和國內稅率的主張，頗對特朗普和「第一朋友」馬斯克的脾胃，也因此成為目前最受特朗普陣營禮遇的外國領袖。儘管米萊伊的施政方針備受國內外主流輿論爭議，卻成功令阿根廷14年來首次財政預算轉虧為盈，國際貨幣基金組織（IMF）近日也預測阿根廷今年會經歷強勁經濟增長。倘若這走勢在「特朗普2.0」持續，一些經濟陷窘的拉美國家有可能「有樣學樣」，令更多類似米萊伊的非主流右翼人物上台。
（特朗普2.0前瞻之九）
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