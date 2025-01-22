印太．速成QUAD外長會證重視 盟友仍憂受壓

日關切保護性關稅 憂棄守台灣

研究美國外交的大阪大學大學院國際公共政策研究科教授中嶋啓雄向本報表示，相信日本公眾對美國新政府的最大關切是經濟，高度保護性的關稅、阻止日本製鋼收購美國鋼鐵等都是例子。中嶋表示，日本的其他關切包括擔心特朗普政府在北京攻台時未必願意保護台灣——這點尤受安保專家圈子受重視。有關駐日美軍和日本自衛隊的「統合軍司令部」改革，中嶋則相信在「特朗普2.0」多多少少會延續。問題是石破茂是弱勢的少數派政府，中嶋坦言在7月參議院選舉前，石破未必有足夠時間擬定與特朗普政府合作的清晰方案。

韓領導真空 難抵美施壓

韓國亞洲大學美中政策研究所所長金興圭則向本報表示，韓國民眾對「特朗普2.0」的主要關切包括：（1）美韓同盟面臨弱化，並可能被要求轉型成反華同盟；（2）朝鮮和美國的會談或有可能導致美方暗准朝鮮擁有核武和減少駐韓美軍；（3）韓國或受壓大幅增加國防開支分擔。韓國目前處於總統尹錫悅12‧3緊急戒嚴造成的政治亂局，金興圭坦言韓國勢面臨長達最少半年的領導真空，無論未來由誰掌權，韓國都很可能變得更難抵禦美方施壓。

美印戰略友好下存分歧

作為美國印太戰略最重要的拉攏對象，印度顯然在「特朗普2.0」繼續受到看重——從現場相片看，在特朗普發表就職演說時，蘇傑生坐在講台前的第二排（但前面沒其他座位），可見所受禮遇。印度和美國加強合作的基礎是兩國皆認定中國是其最大敵手，惟曾在美國國務院和白宮國安會任職的美印專家泰利斯（Ashley Tellis）此前向《華盛頓郵報》指出，美印往往誇大雙方戰略趨同的程度，藉此遮掩分歧。印度著名外交戰略專家莫罕（C. Raja Mohan）向《華郵》坦言：「在（不時批評新德里保護主義和特定產品關稅的）特朗普看來，印度才是關稅之王。」

惟總體而言，印太各國對「特朗普2.0」的憂慮，大概遠不及歐洲的美國傳統盟友。新加坡著名退休外交官比拉哈里（Bilahari Kausikan）在《外交事務》今年1/2月號的文章便指出，相比起奧巴馬就美國對亞洲的承諾誇誇其談，抗華行動卻被區內領袖視為軟弱，「特朗普1.0」的實際動作反映其「實力帶來和平」的主張更符合許多亞洲政府的直覺，「由此觀之，東亞和東南亞領袖沒強烈理由害怕特朗普2.0的到來」。

（特朗普2.0前瞻之九）