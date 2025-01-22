魯比奧國務卿任命一致通過 參院提名投票99：0 兩黨齊撐

參議院雖由共和黨控制，但這一「壓倒性的兩黨投票結果」代表魯比奧（Marco Rubio）也受到民主黨人歡迎，多名民主黨參議員更形容魯比奧為「朋友」。參議院外交關係委員會民主黨議員沙欣說，鑑於目前全球局勢的不確定性，盡快填補國務卿一職對美國利益很重要，「但我相信他（魯比奧）有能力、知識和資格擔任國務卿」。該委員會主席里什也同意應迅速通過魯比奧的提名，「從中國到俄羅斯，朝鮮到伊朗，敵對勢力已經形成一個旨在削弱美國的威權軸心……我們需要像魯比奧這樣有原則、行動主導的首席外交官來應對他們」。

53歲的魯比奧對華立場強硬，先後因新疆、香港問題，兩度遭北京制裁。上周在參議院確認提名聽證會上，指摘中國通過「撒謊、欺騙、黑客攻擊和盜竊，獲取全球超級大國地位」，而且「漠視履行大國的義務和責任」，並稱中國是美國有史以來面對的最強大和危險敵手。對於俄烏戰爭，魯比奧表示，烏克蘭能恢復到2022年俄軍入侵前邊界的想法不切實際，認為俄烏雙方都要作出一些讓步以結束戰爭。

指烏恢復俄入侵前邊界不實際

北京昨被問到中方會否取消對魯比奧的制裁時，中國外交部發言人昨表示，中方將堅定維護國家利益，同時中美兩國高層官員有必要以適當方式保持接觸。

魯比奧周二開始工作，並與四方安全對話（QUAD）的外長會面。該對話機制由美國、澳洲、印度和日本組成。

（法新社/CNN）