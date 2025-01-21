以哈首批換俘回家 煙花映照淚眼

以色列於當地時間周一凌晨1時半（較香港慢6小時）前，從奧弗（Ofer）監獄釋放90名巴人，包括69名婦女和21名少年，其中最小為15歲。雖然以軍警告西岸的巴人不要公開慶祝，但民眾揮舞代表巴勒斯坦、法塔赫、哈馬斯等巴人組織旗幟，並在獲釋者下車後上前擁抱或將其扛到肩上歡呼。一名青年說：「雖非獲釋者親人，卻感覺形同一家人。」

巴人迎釋囚 3以女人質與家人團聚

3名以色列女人質於周日下午5時半獲哈馬斯釋放，由紅十字會帶到指定口岸，交給以軍送回特拉維夫接受檢查，並與她們的母親團聚。不少以色列人觀看直播時歡呼或淌淚。3人健康良好，但兩人有槍傷，其中28歲的達瑪麗（Emily Damari）在2023年10月7日被武裝分子擄走時因中槍而斷了兩指。公開片段可見她左手包着繃帶，但神情愉快。她的母親表示，女兒的「加沙夢魘已結束」。

在加沙，有巴人急切回家查看情况，有人前往墓地祭奠親人。一名在中部代爾拜拉赫避難的巴人稱「感覺自己又活過來」。在南部汗尤尼斯的一名巴人表示，知道已經無家可歸，但仍準備返回被炸成廢墟的加沙市，「至少現在停火了，可以喘一口氣」。聯合國估計加沙六成建築已被以軍摧毁或夷平。停火生效後，至少630輛救援物資卡車進入加沙。

（路透社/BBC/CBS）

（以色列-哈馬斯戰爭）