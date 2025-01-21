閻學通：北京具經驗 毋懼「特2.0」

料對華欺凌恫嚇手段施壓

閻學通在文章中預期特朗普2.0將很有可能加強推動對華脫鈎，尋求大幅降低中國貨品對美國市場的佔有率，包括在中國境外組裝、但大部分部件來自中國的產品，中國對此反擊的可能性也高，中美之間的對等經貿報復勢將破壞全球經濟，亦會驅使其他國家也採取保護主義措施。

其次，文章認為隨貿易戰升級，華府內多名對華鷹派高官或會建議特朗普在處理台海和南海等軍事緊張時，對華採取欺凌和恫嚇（bluffing）手段施壓，一如其於朝鮮2017年試射中程導彈後恐嚇平壤。閻學通指出，如特朗普2.0最終觸發有如2022年時任美國眾議院議長佩洛西訪台般的敏感事件並不會令人意外，並認為這只會推動中國進一步加強在台灣海峽內和周邊的軍事活動。

特朗普重新管治對華3好處

雖然閻學通預期未來4年中美官方對話將再次嚴重受阻，兩國民眾對立亦會進一步加劇，但他認為特朗普重新管治美國，將為中國帶來最少以下3點好處：

（1）預期特朗普不太會在意美中之間的意識形態分歧，不會尋求改變中國政治體制或干預中國人權等內政。

（2）「經濟保護主義」將伴隨「政治孤立主義」特朗普新政府勢會減少對傳統盟友的保護和投資，而這將迫使歐洲等國家改善跟中國的關係，以作為對冲。

（3）認為特朗普會避免就台灣等問題，跟北京公然衝突，指後者希望成為美國史上其一最偉大總統，寧可專注國內改革，也不想為了蹚台灣問題渾水，因此冒險跟另一強國開戰。閻亦特別指出，北京在當下急須振興衰退中的經濟時候，統一台灣不會提上日程。

閻學通稱特朗普當選後，中國駐洛杉磯總領事館於去年11月17日發布應對其新政府的指引文件，當中指中方將「致力於相互尊重、和平共處，以及合作共贏」原則，來處理中美關係。他解釋，「相互尊重」意指中國將報復任何特朗普挑釁行動；「和平共處」意味中方將尋求跟特朗普對話，以管控分歧與衝突，穩定中美雙邊關係；「合作共贏」則指中美會合作處理涉共同利益的國際議題，例如終結烏克蘭戰爭；監管人工智能（AI），以及打擊非法藥物。

（特朗普2.0前瞻之八）