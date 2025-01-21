特2.0勢繼承拜登中俄朝伊「軸心」論 中俄關係走向成焦點 「聯俄制中」討論再浮現

明報記者 周宏量、洪明超

拜登上月批准一份不對外公開的國家安全備忘，白宮指其旨在為下屆政府提供對抗中俄朝伊加強合作的路線圖。其駐外使節之後趕在卸任前把矛頭指向中國，例如常有對華鷹派言論的駐日大使伊曼紐爾指控「專制者軸心」成員中國、伊朗和朝鮮採取行動支持俄軍侵烏。

魯比奧：中俄朝伊藉後冷戰秩序抗美

特朗普團隊也有類似說法。國務卿人選魯比奧上周在參議院提名確認聽證會的開場致辭上談及全球秩序時，先炮轟中共企圖「以美國為代價」盜取超級大國地位，其後指「在莫斯科、德黑蘭和平壤」，獨裁者播下混亂和不穩定的種子，然後躲在聯合國安理會否決權和核戰威脅背後。他質疑中俄朝伊的做法「導致後冷戰秩序淪為對付我們（美國）的工具」。

事實上，許多即將隨同特朗普就職的外交幕僚以往都有類似將中俄朝伊視為「軸心」的發言。新任烏俄問題總統特使凱洛格去年大選前在「最親特智庫」美國優先政策研究所（AFPI）的國安政策著作中點名中俄朝伊正發展出「反美強權軸心」。新任白宮國安顧問華爾茲去年炮轟拜登政府軟弱時，形容中俄朝伊「邪惡軸心」的合作在拜登任內大幅增加。

金興圭：華拒零和看世界

韓國亞洲大學美中政策研究所所長金興圭向本報表示，拜登政府一開始就視世界為「基於價值觀的民主制度與威權主義之間的戰場」，特朗普新外交國安團隊看來也延續這思維。

「邪惡軸心」一詞在小布殊時代被發明時，已指涉伊朗和朝鮮，但當時意指「支持恐怖主義的國家」，如今類似的「軸心」描述已加入中俄，指控則變成推翻現有全球秩序。這些國家近年確有某程度上提升雙邊關係，尤其是侵烏陷窘的俄羅斯。

在發起所謂「特別軍事行動」前，俄羅斯總統普京飛往北京會見國家主席習近平，雙方簽署《關於深化新時代全面戰略協作伙伴關係的聯合聲明》，提升兩國關係的定位。到俄軍在烏克蘭陷入泥淖後，莫斯科明顯加強與平壤和德黑蘭的關係——朝伊都被指對俄提供炮彈和無人機等軍備，去年和本月先後簽署《全面戰略伙伴關係條約》，其中朝俄條約更有相互協防的條款。朝鮮去年4月也派出5年來最高級別的代表團訪伊，兩國原本就被指在核導技術交流合作經年。

然而，中國官方立場一直小心謹慎，例如在中俄關係上不斷強調「不結盟、不對抗、不針對第三方」原則，與伊朗簽訂25年長的《中伊全面合作計劃》時未對外公開細節，也未有進一步提升與朝鮮本就定位特殊的關係。《華爾街日報》去年另有報道分析，宣稱北京對俄朝走近其實有所顧慮。金興圭認為，中國拒絕從零和角度看待世界，傾向相信冷戰重現是「違反中方利益」，而且自視為跟俄羅斯或朝鮮「不同類似的國家」。

阿夫達利安尼：中俄朝伊非同盟

對中、俄、伊外交政策都有涉獵的格魯吉亞歐洲大學國際關係教授阿夫達利安尼（Emil Avdaliani）向本報表示，中俄朝伊各自之間的合作分處不同水平，「這肯定不是同盟，更似是一批（頗為重要的）行為體尋求不同的世界秩序，因當前秩序完全未能（為它們）提供足夠好處」。他同意美國關切所謂的「軸心」，但此刻尚未認定4國代表「單一地緣政治陣線」。他認為中、俄、伊都未有認真尋求成為正式的同盟關係，以保留外交迴旋空間。

有關中俄朝伊「軸心」討論的重點某程度是北京與莫斯科的走近，而特朗普似乎跟拜登會有不同的應對方式，尤其是如何看待俄軍侵烏。凱洛格在其AFPI著作文章中批評拜登政府對俄羅斯的敵意政策「不止不必要地將其變成美國的敵人，而且驅使俄羅斯進入中國懷抱，引發全新的中俄朝伊軸心」。

「逆轉尼克遜」重現 美官指中俄存競爭

這點令人聯想到在「特朗普1.0」已出現的所謂「逆轉尼克遜」（Reverse Nixon）主張，即對比當年美國總統尼克遜促成中美建交，形成某種形式「聯中抗蘇」，間接促成蘇聯解體並結束冷戰，如今這套主張則是「聯俄抗中」，建議華盛頓尋求跟莫斯科聯手，以建立圍堵北京的陣線。惟只是當時西方主流輿論更為關心特朗普的「通俄門」爭議，到拜登任內支援烏軍抗俄後，「聯俄抗中」構想暫被束之高閣。

這套主張隨着特朗普回朝重新受注目，其理論基礎是中俄關係並不穩固。一名美國高級國防官員上月向本報稱，不能忘記俄羅斯和中國本身也是戰略競爭者，而非戰略伙伴，「從來不是，應該以後也不會是」，但兩國確認為在特別議題上站在同一陣線和以特定形式相互加強對方是互惠互利。該官員認為，在普京和習近平的最高層領袖層面以外，中俄無論在軍事還是經濟的領導層眼中，都不會視對方為「天然伙伴」，「（中俄）在那些領域有合作，是因為話事者說要在那些領域合作」。

馬斯洛夫：俄中合作政治優勢勝經濟利好

然而，「逆轉尼克遜」要成真，前提是俄羅斯想跟中國割裂。對比當年中國早因珍寶島事件跟蘇聯交惡，有改為跟美國合作的動機，目前看來至少莫斯科沒有類似動機。

莫斯科國立大學亞非學院院長馬斯洛夫（Alexey Maslov）向本報稱，美國數十年一直考慮形塑與中國和俄羅斯的關係，但政治上俄中關係之緊密，遠勝俄美和中美之間，即使美方提出類似「逆轉尼克遜」的提案，在俄中關係過去40年展示進展和提升合作下，當前俄國領導層「不大可能」（improbable）接受。他承認一些俄羅斯金融精英渴望回到西方市場，中國商人也尋求回復與美國的標準商業關係，但強調「強大和可以依賴的俄中同盟帶來的政治優勢目前更為重要」。

（特朗普2.0前瞻之八）