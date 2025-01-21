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百萬人上街不復見 反特示威「縮水」

【明報專訊】有別於8年前的100萬人示威，圍繞今次就職禮的反特朗普示威規模預計明顯縮減。有民眾坦言對於示威無助解決問題感到無力，有組織亦稱民眾質疑示威成效，並沒計劃舉行示威。但有學者則認為抗爭會再出現，只是方式將有所不同，例如發起不合作運動或在權益可能受傷害時出來對抗和干預。

學者：抗爭續現 方式不同

在2017年特朗普宣誓就職翌日，首都華盛頓及多個城市有100萬人參與婦女大遊行（Women's March），成為美國歷來單日最大規模示威。上周六華盛頓等城市亦有民權、種族公義等組織發起的「人民大遊行」（People's March），華盛頓的示威有數千人參與。

今年多場反特示威規模都較2017年時小得多，路透社指原因之一是去年大選特朗普擊敗賀錦麗後，女權運動出現分裂。另外，特朗普2016年大選贏選舉人票但輸普選票，而去年他輕取選舉人票，普選票亦比賀錦麗多逾200萬。

康涅狄格大學政治學教授普雷斯曼（Jeremy Pressman）指出，社運界對於如何可最有效表態出現分歧。部分人認為示威並沒成效，尋求採取新策略如增加投放資源到基層政治組織，另一批人則認為大規模示威仍有效，因會把經驗豐富的組織者和社運新人聚集起來。

（華盛頓郵報/路透社）

（特朗普2.0）

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