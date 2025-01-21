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特朗普允押後禁令 TikTok恢復服務

【明報專訊】面對美國「不賣就禁」法律，影片分享平台抖音海外版TikTok上周六一度「熄燈」暫停服務，但因得到即將就任美國總統的特朗普承諾推遲執行禁令，TikTok在周日（19日）「死線」恢復服務。

TikTok從周日下午起重新可供瀏覽和存取內容，惟蘋果、Google等仍不能讓美國用戶下載該應用程式。TikTok聲明道：「由於特朗普總統的努力，TikTok回到美國！」它感謝特朗普「提供了必要的澄清和保證」，表示將與普朗普合作「制定長期解決方案，使TikTok留在美國」。

特朗普周日早上在社交媒體Truth Social表示，他將於周一就職後簽發行政命令押後執行禁令，並讓服務供應商不用承擔責任，以便騰出時間爭取達成可保美國國家安全的協議。但他表示，他批准TikTok經營下去的條件是美國持有其五成股份，那樣可挽救就業機會，防止業務外移到中國。

馬斯克抱怨「X不准在華營運」

特朗普的盟友、社交媒體X的老闆馬斯克周日發帖表示，他一直反對禁制TikTok因為損害了言論自由，然而他抱怨道：「TikTok獲准在美國營運，X卻不准在中國營運，這不公平。有些東西需要改一改。」

京：歡迎守法規網企來華發展

中國外交部發言人毛寧昨回應稱，中國政府依法管理互聯網，只要遵守中國法律法規，提供安全可靠的產品和服務，歡迎各國的互聯網企業來中國發展。她又表示，TikTok在美營運多年，對促進就業、消費發揮積極作用。中方希望美方提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境。

（新華社/NBC/BBC）

（特朗普2.0）

相關字詞﹕中美關係 馬斯克（Elon Musk） 特朗普

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