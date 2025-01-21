就職日逾百行政命令 推翻前朝政策 涉內政外交 勢遭法律挑戰

特朗普周日在首都華盛頓的「勝利集會」揚言，「從明天開始，我將以空前速度和力量採取行動，解決我們國家面臨的每一個危機」，他稱將在「宣誓就職後數小時內廢除拜登政府的每一項激進而愚蠢的行政命令」。他另在一個就職前晚宴說：「上任後數小時內，我將簽署數以十計行政命令——確切地說近100項——其中許多我將在明天的演講中描述。」

霍士新聞周日援引高官報道，特朗普準備就職首日簽署逾200項行政措施，當中包括具法律約束力的行政命令，以及沒約束力的總統指令。

Politico援引兩名知情人士報道，特朗普即位首日將下令開始大規模遣返非法入境者。他還將恢復其第一任期內實施的《移民保護議定書》（即通稱的「留在墨西哥」政策），要求庇護申請者在墨西哥等其他國家提出申請及等候審批而非在抵達美國後申請。此外，他可能重啟築建邊境圍牆計劃，取消在美國出生的非本土居民子女可自動獲享美國公民身分的規定。

拓化石能源生產 赦免國會山莊騷亂者

至於拓展化石能源生產、削減遏止全球暖化的法規料將是其另一大類別的行政命令內容。特朗普承諾過取消拜登政府的氣候補貼、推翻鼓勵轉用綠色能源的目標，恢復能源勘探，向石油、天然氣和煤炭生產商提供稅務減免，乃至再次宣布美國退出旨在遏制全球排放和升溫幅度的《巴黎協定》。

特朗普又曾稱在上任首日向加拿大、墨西哥徵收25%關稅、向中國所有進口貨品加徵10%關稅，用以促使這些國家戮力打擊毒品和非法移民流入美國。不過《華爾街日報》周一報道，特朗普周一就任總統後將簽發內容廣泛的貿易備忘錄，但不是徵收新關稅，而是指示聯邦機構調查和評估美國與中國、加拿大和墨西哥的貿易關係，包括貿易逆差、貨幣政策。他另可能通過行政命令赦免2021年1月6日「國會山莊騷亂」被告、撤銷原政府的多元化措施（例如學校性別政策、軍隊內的多元公平包容政策），以及押後TikTok禁令生效時間。鑑於他曾承諾當「加密貨幣總統」，外界預計他可能放寬加密貨幣監管和促進廣泛使用的措施。

儘管特朗普主張大幅削減聯邦預算，但其多個政策措施成本高昂（如驅逐數百萬無證移民可能花費數百或數千億美元），並且不乏具爭議事項（如倘撤銷「出生公民權」，會牴觸憲法第14條修正案引發法律挑戰）。

國會不能推翻行政命令 可藉修法架空

美國總統行政命令毋須通過國會審議批核，雖不是法案，但具法律效力，可於短時間內對聯邦政府、機關起着政策指導作用。惟其內容不能踰越、違背美國憲法及現行法例。而國會縱不能推翻總統行政命令，但在不同意時，可通過修訂法律或刪減經費等方法予以架空。法院也能通過審訊仲裁，使違憲、違法的行政命令無效。

（Politico/CNN/BBC/華盛頓郵報/霍士新聞）

（特朗普2.0）