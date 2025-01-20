尹錫悅遭羈押 支持者闖法院破壞

韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）上周三執行逮捕令帶走尹錫悅，以調查他在去年12月3日頒發緊急戒嚴令的可能罪行，按規定可扣留他48小時。公調處上周五再以尹錫悅涉嫌「發動內亂、濫用職權」，向首爾西部地方法院申請拘留令。法官車恩京經過尹錫悅親身陳辭等長逾13小時的研究審查，於周日凌晨2時53分決定為「嫌疑人」尹錫悅可能銷毁證據、逃走等，批准拘留申請。尹錫悅隨後按入獄程序正式被關押於首爾看守所。

示威者批法官親共 有記者遭毆

周日在法院外聚集的尹錫悅支持者中，100餘人聞訊後憤怒攻擊法院，用鐵棍、滅火器等砸爛玻璃窗、拆毁外牆石板，約於凌晨3時21分破壞了法院後門閘門闖進一路走至7樓，破壞陳設物品又用滅火器胡亂噴射。其間有人叫切斷法院的閉路電視電線，呼喊「內戰」，又辱罵車恩京法官是「親共法官」喝叫捉拿。

在法院一帶採訪的電視台KBS、MBC、MBN和聯合新聞通訊社的記者亦遭到示威者的毆打、侮辱，記憶卡等採訪裝備被搶。

1400餘人警察機動部隊周日凌晨3時32分到場，與搶來警盾、爛牆磚等物，揚言「行使國民抵抗權」的示威者對峙。事態延至周日早上6時後才受控，46人被捕。車恩京法官獲警方保護。

（Newsis/韓聯社/今日傳媒/中央日報）