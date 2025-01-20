以哈轉折首階段停火 3女人質獲釋

以哈雙方上周四達成停火協議，並獲以色列內閣於上周六凌晨確認。依協議，當地周日早上8時半（香港周日下午2時半）起停火，首階段6周哈馬斯將釋放33名人質，換以色列放還逾1900名巴人。

惟以總理內塔尼亞胡前天忽然發聲明：「我們不會推進協議，直至得到所應允的獲釋人質名單。以色列不會容忍違反協議。哈馬斯要獨自承擔責任。」國防部發言人昨晨續指「只要哈馬斯不履行承諾，停火就不會生效」。

當一些不知情的加沙民眾在慶祝停火生效，以軍依然空襲加沙，導致這場戰火在協議達成後再添最少10死25傷。

停火前以軍續空襲加沙 釀10死

對於以方指摘，哈馬斯昨晨（香港昨午）稱延誤交出名單是「出於技術層面原因」，在社交平台Telegram先公開將於當天釋放的3名女人質（圖1），年齡由24至31歲，她們均於2023年10月7日哈馬斯突襲以色列南部一個音樂節時被擄。

不久，以色列官方X帳號發布33名「將獲釋」人質照片，包括86歲最年長人質和被擄時僅9個月大的最年輕人質。

其後，內塔尼亞胡辦公室宣布於當地時間周日早上11時15分開始停火。聯合國運送糧食的車隊準備進入加沙。數以千計流離失所的加沙人開始收拾細軟踏上歸家路，儘管以方承諾的是停火第七天才准巴人返回加沙北部。

以色列國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）指摘政府答應停火、「釋放數百名殺人犯」是「向哈馬斯投降」、放棄以軍戰爭成果，昨晨率其領導的極右猶太力量黨，宣布退出執政聯盟。內塔尼亞胡的陣營仍佔國會微弱多數議席。

（路透社/法新社/BBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）