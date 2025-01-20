拜登遺敗筆 恐掩蓋任內成就 內政多項數據佳 年邁爭連任、特赦兒子捱批

《紐約時報》分析指出，特朗普將從拜登手中接過的美國，實際上比2001年小布殊上任以來任何新當選總統接手的國家狀况都要好。

這將是24年來首次，在總統就職當天，沒有任何美國部隊參與海外戰爭。本月初公布的數據顯示，謀殺案大幅下降，南部邊境的非法移民數量甚至低於特朗普2021年1月離任時的水平，而股市強勢表現創下近25年來最好的兩年紀錄。

股市向好通脹回落 物價高惹民怨

就業機會增加，工資上漲，經濟增速與特朗普首個總統任期時相當。失業率與新冠疫情爆發前的水平相當，且接近歷史低位。國內能源生產達到歷史新高。即使通脹也已回落至接近正常水平，儘管物價仍比4年前高。

外交方面，美國歷史學會總幹事格羅斯曼（James Grossman）認為，拜登的外交政策遺產有好有壞。雖然拜登總統重建了與盟友的關係，但在海外衝突中的領導表現存在缺陷。

重建與盟友關係 海外衝突領導表現存缺陷

《波士頓環球報》指出，外界可能會記住拜登是「兩場戰爭的總統」。儘管並未部署美軍，他卻讓美國在烏克蘭和加沙的戰爭中成為「共同交戰方」。《德黑蘭時報》則提到拜登也涉及一場為期20年的衝突的羞辱結局：2021年美軍撤出阿富汗時的大混亂。

格羅斯曼說，拜登的立法成就——從基礎設施、槍支改革、電腦晶片製造、氣候變化到醫療保健——幫助重建了經濟，而這些成果的全面影響將在未來幾年內顯現。

然而，這些積極因素並不足以讓對國家現狀持悲觀態度的選民在去年11月大選支持賀錦麗。

加州洛杉磯洛約拉瑪利蒙特大學歷史學家吉諾維斯表示，由於拜登的政策或成就可能需要很長時間才能徹底生效或顯現影響力，因此他現在可能未獲完全認可，但吉諾維斯也指出，拜登處理連任競選的失誤，將對他的政治遺產留下影響。

得州休斯敦萊斯大學歷史學教授兼總統歷史學家布林克利認為，拜登本可以「為民主黨建立接班梯隊」，但他卻「違背了自己作為過渡總統的承諾」。

格羅斯曼說：「當他4年前決定參選時，他幾乎暗示自己將是一名4年的總統。他參選是為了確保特朗普不會贏。問題在於，他為什麼沒有堅持這一點。」他評論道：「如果他這麼做了，我們今天看待他的遺產的方式將會非常不同，而他的遺產在具體成就方面是相當可觀的。」

學者：拜登政治遺產 視乎特朗普推翻政策

格羅斯曼說，拜登在某種程度上促成了特朗普重返白宮，以及他特赦兒子亨特的行為，將傷害他的政治遺產。但他也認為，拜登政治遺產如何，還取決於特朗普上任後會推翻多少拜登的政策。

美國全國廣播公司去年11月中報道，拜登在移民、學生貸款和性小眾（LGBTQ）權利方面的行政命令，可能會成為特朗普上任後首先取消的目標，而由共和黨控制的國會則將利用預算程序來削減一些支出計劃，包括拜登政府的一項標誌性成就——《通脹削減法案》——的部分條款。

美國馬凱特大學政治學教授阿扎里認為，拜登可能會被看作像杜魯門或艾森豪威爾那樣的總統——那些在他們任內並不被認為特別出色的總統，但幾十年後，由於他們的政策和決策能力，他們的評價大幅改善。

（紐約時報/BBC/NBC）

（特朗普2.0）