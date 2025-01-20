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特預告簽令為TikTok「續命」 網帖稱「希望美有50％擁有權」

【明報專訊】美國針對短片分享平台抖音海外版TikTok的「不賣就禁」法律於美東時間昨天（19日）零時生效，TikTok公司在禁令生效前不足兩小時通知美國用戶，TikTok軟件將暫時對用戶停止服務，繼而在Google及蘋果公司應用程式商店下架。反對禁令的候任總統特朗普前日表示很可能向TikTok給予90天寬限期。特朗普昨在社交平台發帖表示，將會在周一就任總統後簽署行政命令讓TikTok繼續營運，但稱「希望美國在合資中擁有50%所有權」。

TikTok前晚發信息通知用戶，稱「美國已頒布禁止TikTok的法律，不幸地這意味目前無法使用TikTok。幸運的是總統特朗普稱會在上任後與我們合作，找出恢復TikTok服務的解決方案。請繼續關注」。

字節跳動多應用程式同停用

除了TikTok，TikTok母公司「字節跳動」旗下多個應用程式亦停止在美服務，包括TikTok Shop Seller Center、視頻剪輯軟件Capcut、圖文社交平台Lemon8等。

由於有人計劃利用虛擬私人網絡（VPN）「翻牆」繼續使用TikTok，自該應用程式在美國服務停止後，Google趨勢（Google Trends）顯示VPN搜尋量隨即急升。有依賴TikTok的市場推廣公司紛紛制定應急計劃。

因Tiktok禁令，大量美國用戶湧入中國社交應用程式「小紅書」（英文名RedNote），自稱「TikTok難民」，令小紅書在美國的下載量比去年同期增長200%，比此前一周增長194%。

去年4月美國總統拜登簽署國會通過的「不賣就禁」法案，以國家安全風險為由，要求字節跳動在周日或之前將TikTok美國業務售予非中國買家，否則必須在美下架。TikTok及字節跳動向美國法院提出訴訟。美國聯邦最高法院上周五裁定「不賣就禁」法律不違憲，該法如期生效。

周一（20日）宣誓就職的特朗普前天接受NBC新聞節目Meet the Press電話訪問時表示，對如何處理禁令未有最終決定，但指很可能考慮暫緩禁令90天執行，又表示如決定實行，將在周一公布。

路透：Perplexity AI洽購TikTok

路透社昨引述知情人士報道，美國搜尋引擎初創公司Perplexity AI前日向字節跳動提交標書，希望與TikTok美國業務合併，以建立新實體。

（路透社/法新社/CNN/NBC/新華社）

（特朗普2.0）

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