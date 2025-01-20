特2.0今啟航 中美和氣起步前景難料 北京對習特通話反應正面 美官員幕僚鷹派立場未改

明報記者

繼有官方背景的時政微信公眾號「牛彈琴」前日發文形容習特通話的內容「積極到多少有些讓人驚喜」後，央媒《人民日報》昨刊登署名「鐘聲」的國際評論文章，指習特通話「為推動實現中美關係平穩過渡、良好開局注入了信心」。

「鐘聲」文章指出，中美國情不同，有一些分歧很正常，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，找到妥善解決問題的辦法。文章指拜登任內4年來，中美在磋商雙邊關係指導原則，以及恢復和新建溝通機制等的積極成果，「充分證明合作比摩擦好，對話比對抗好」。文章提醒美方「務必慎重處理」台灣問題，而遏制打壓中方「會損害美方利益」。

WSJ﹕特欲上任百天內訪華

特朗普陣營上月直接邀請習近平出席就職禮。據中方公布，習近平不會應邀，但中方仍會升格由國家副主席韓正以習近平特別代表名義赴會。《華爾街日報》（WSJ）昨引述消息指，特朗普已告知高級幕僚，有興趣在重返白宮的首100天內訪華。惟像國務卿提名人選魯比奧等在國會聽證會延續對華鷹派論調下，中美當前暖風能維持多久仍有疑問。

美國總統就職禮慣例不邀外賓，各國只由駐美大使出席。特朗普這次典禮有多項不尋常安排值得留意，包括破格邀請部分外國領袖或外長與會。特朗普這次不止對北京邀請升格，意大利和阿根廷也由總理梅洛尼和總統米萊伊亮相，作為四方安全對話（QUAD）伙伴的日本、澳洲和印度都派外長赴會。4年前的拜登就職禮，時任台灣駐美代表蕭美琴歷史性獲邀出席，惹北京強烈不滿，這次台灣派出立法院長韓國瑜帶領跨黨派慶賀代表團訪美，但在就職禮因寒流來襲改在室內舉行後，韓國瑜料難入場。

歐極右黨領袖美科技大亨與會

對比之下，由主流政黨執政的美國西歐傳統盟友未獲升格邀請，在這些國家受排斥的右翼民粹政黨領袖反而獲邀，包括英國改革黨黨魁法拉奇和德國另類選擇黨（AfD）聯席主席克魯帕拉等。聯想到「第一朋友」馬斯克近期高調聲援改革黨和AfD，以及英國內定新駐美大使人選文德森面臨被特朗普回絕的消息，外界關注特朗普新政府會否試圖扶植意識形態更接近的盟友，改寫西方政壇的合縱連橫。

以馬斯克為代表的「科技兄弟幫」被認為在特朗普2.0會有巨大影響力，促使其他原先保持距離的科網大亨如亞馬遜的貝索斯和Meta的朱克伯格都積極修復跟特朗普的關係。連同蘋果的庫克和OpenAI的奧爾特曼等，馬斯克、貝索斯和朱克伯格都將與會，意味着當前全球三大首富將雲集特朗普就職禮。另值一提的是因美方禁令生效成焦點的TikTok，也有行政總裁周受資獲邀。

（特朗普2.0）