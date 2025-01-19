停火今生效 哈馬斯先放3女人質換90巴囚

以稱第7天 加沙北部巴人可返家園

參與以哈斡旋的卡塔爾外交部昨表示，停火於加沙時間周日早上8時半（香港時間下午2時半）開始，但以色列早前表示，停火協議不會早過當地時間周日下午4時生效。白宮中東特使麥格克昨表示，3名以色列女人質將由紅十字會安排於周日下午從加沙返回以色列。哈馬斯下周日將再放4名人質，之後每隔7日放3人，到首階段最後一周放14人。

以色列則表示，首日每名女人質換取30名巴人囚犯獲釋。到停火第7天，此前奉以軍疏散令離開加沙北部的巴人可以返回家園。

今次停火換人質的協議共分三階段。首階段6星期，由哈馬斯釋放目前手上的98名以色列人質之中的33人，與以色列交換獄中約1900名巴人，當中包括囚犯和被拘留者。第二階段有關釋放所有餘下人質、以色列軍全面撤出加沙及「恢復可持續平靜」，雙方將於停火第16天開始磋商。第三階段則涉及重建等。

4000輛貨車援助物資待入加沙

人道援助工作者表示，周日倘開放加沙邊境口岸，每日可有多達600輛卡車的糧食、帳蓬、醫療補給品和燃料將由周日起源源輸入加沙，相當於上月日均8倍。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）表示，他們的4000輛貨車的援助物資正待進入加沙，當中一半是糧食。

（路透社/法新社/華盛頓郵報）

（以色列-哈馬斯戰爭）