明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

停火今生效 哈馬斯先放3女人質換90巴囚

【明報專訊】以色列與哈馬斯的停火協議今（19日）起生效，哈馬斯將率先釋放3名以色列女人質，換取以色列停火和放還90名巴勒斯坦囚犯。

以稱第7天 加沙北部巴人可返家園

參與以哈斡旋的卡塔爾外交部昨表示，停火於加沙時間周日早上8時半（香港時間下午2時半）開始，但以色列早前表示，停火協議不會早過當地時間周日下午4時生效。白宮中東特使麥格克昨表示，3名以色列女人質將由紅十字會安排於周日下午從加沙返回以色列。哈馬斯下周日將再放4名人質，之後每隔7日放3人，到首階段最後一周放14人。

以色列則表示，首日每名女人質換取30名巴人囚犯獲釋。到停火第7天，此前奉以軍疏散令離開加沙北部的巴人可以返回家園。

今次停火換人質的協議共分三階段。首階段6星期，由哈馬斯釋放目前手上的98名以色列人質之中的33人，與以色列交換獄中約1900名巴人，當中包括囚犯和被拘留者。第二階段有關釋放所有餘下人質、以色列軍全面撤出加沙及「恢復可持續平靜」，雙方將於停火第16天開始磋商。第三階段則涉及重建等。

4000輛貨車援助物資待入加沙

人道援助工作者表示，周日倘開放加沙邊境口岸，每日可有多達600輛卡車的糧食、帳蓬、醫療補給品和燃料將由周日起源源輸入加沙，相當於上月日均8倍。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）表示，他們的4000輛貨車的援助物資正待進入加沙，當中一半是糧食。

（路透社/法新社/華盛頓郵報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕加沙戰事 囚犯 人質 停火協議 以哈戰爭 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

上 / 下一篇新聞