寒流襲華盛頓 總統就職禮移師室內

特朗普在旗下社交平台Truth Social說：「一股極地寒流正席捲全國。我不想看到民眾受任何傷害。因此，我已下令將就職演說，連同祈禱和其他演說，改到美國國會大樓圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行。」特朗普又表示，總統就職巡遊原定包括巡遊樂隊和其他團體沿賓夕法尼亞大道經過白宮，但現在將改為在第一資本體育館（Capital One Arena）內進行，他會在宣誓就職後到場與民同慶。

當局原本派發出22萬張門票供公眾在國會大樓外參與就職儀式，但國會大樓圓形大廳只可以容納數百人，因此特朗普今次的就職禮現場參與人數將大幅減少。而原本預計有25萬名無票者會在國家廣場觀看就職活動，現在只會有少數人能進入可容納2萬人的體育館內觀看。

美國上次因為嚴寒而將總統就職典禮移師室內是在1985年，時任共和黨籍總統列根宣誓連任，當日下午風寒指數只有零下23℃到零下29℃，就職巡遊也要取消。特朗普宣誓就職當日，華府天氣預報預計中午宣誓就職時氣溫約零下6℃，在風寒效應下感覺會更冷。

就職演說強調「光明」「團結」

至於特朗普的就職演說內容，美國網媒Axios引述其助手透露，內容將有別第一屆的「黑暗」風，改為強調 「光明」與「團結」，顯現新開始和前進主旋律。

（路透社/衛報/中央社）