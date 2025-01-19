WSJ：新政府翌日芝加哥大搜捕非法移民

WSJ引述4名知情人士報道，特朗普政府周二早上起會在芝加哥執行打擊非法移民行動，移民及海關執法局（ICE）將派出100至200人參與。特朗普團隊計劃重點針對那些有犯罪背景的非法移民，其中許多人的違法行為例如違規駕駛等，被拜登政府視為太過輕微而未被追究。知情人士警告，拘捕過程中會一併帶走在場的其他非法移民。

警告市長阻礙將起訴

報道指出，特朗普交接團隊一直研究首天先針對哪些城市採取突擊行動，藉以警告所謂的「庇護城市」，這些城市採取限制與聯邦移民機構合作的政策。他們之所以先向芝加哥「開刀」，因當地有大量非法移民，也因特朗普團隊與民主黨籍芝加哥市長約翰遜（Brandon Johnson）不和。即將上任的「邊境沙皇」霍曼（ Tom Homan）上月底訪問芝加哥時，似乎預告了這一行動，「我們會從這裏——伊利諾伊州芝加哥開始。若芝加哥市長不想幫忙，他可以讓開。但若他阻礙我們，刻意窩藏這些非法外來者，我會起訴他」。

拜登任總統期間，共和黨籍得州州長阿博特開始將大批非法進入得州的移民強行送到芝加哥、紐約等民主黨控制的北部城市。據芝加哥官方數據，自2022年8月以來，已有超過5.1萬無證移民抵達該市。

路透社則引述消息人士稱，ICE將會在全國各地加強驅逐行動，並非只針對芝加哥，「你會看到紐約、邁阿密有人被捕」。

（華爾街日報/路透社）