TikTok總裁樂觀 感謝特朗普支持

【明報專訊】美國最高法院上周五（17日）裁定TikTok就「不賣就禁」聯邦法案提出的上訴敗訴，禁令將於今日生效。TikTok隨後發表聲明，稱除非拜登政府保證不執行禁令，否則TikTok今起將會停止在美國運作。不過，TikTok行政總裁周受資似乎對TikTok能夠繼續在美國運作感到樂觀，同日稱候任總統特朗普「承諾與我們一起找到讓TikTok在美可用的解決方案」，他代表公司全體員工和用戶對特朗普表示感謝。
特朗普稱須時尋替代方案
根據法案，蘋果公司、Google和甲骨文等的服務供應商，倘在禁令生效後讓網民在美國繼續使用TikTok存取內容，依法每次可被罰最多5000美元。TikTok在法院判決後發表聲明，指白宮和司法部未能向技術服務商「提供必要澄清和保證」，稱除非政府馬上明確保證不執行「不賣就禁」禁令以滿足上述服務供應商，否則TikTok於1月19日「將被迫熄機」。
不過，周受資上周五發表視像聲明，為TikTok上下和美用戶感謝特朗普答應尋求讓TikTok在美繼續運作的辦法，稱特朗普承諾是「對美國憲法第一修正案和對抗任意審查的強大支持」。特朗普表示，上周五與中國國家主席習近平通話時討論過TikTok。他稱最高法院的裁決結果在意料之中，大眾必須「尊重」裁決，但受訪時說：「問題終歸取決於我，所以你們等着看看我怎樣辦。」他又謂將在不久將來作出決定，但須要時間找尋替代方案。傳聞他將以總統行政命令，暫緩執行禁令60天至90天。