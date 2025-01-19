TikTok總裁樂觀 感謝特朗普支持

特朗普稱須時尋替代方案

根據法案，蘋果公司、Google和甲骨文等的服務供應商，倘在禁令生效後讓網民在美國繼續使用TikTok存取內容，依法每次可被罰最多5000美元。TikTok在法院判決後發表聲明，指白宮和司法部未能向技術服務商「提供必要澄清和保證」，稱除非政府馬上明確保證不執行「不賣就禁」禁令以滿足上述服務供應商，否則TikTok於1月19日「將被迫熄機」。

不過，周受資上周五發表視像聲明，為TikTok上下和美用戶感謝特朗普答應尋求讓TikTok在美繼續運作的辦法，稱特朗普承諾是「對美國憲法第一修正案和對抗任意審查的強大支持」。特朗普表示，上周五與中國國家主席習近平通話時討論過TikTok。他稱最高法院的裁決結果在意料之中，大眾必須「尊重」裁決，但受訪時說：「問題終歸取決於我，所以你們等着看看我怎樣辦。」他又謂將在不久將來作出決定，但須要時間找尋替代方案。傳聞他將以總統行政命令，暫緩執行禁令60天至90天。

（衛報/紐約時報/法新社）