TikTok大限今至 用戶出招抗命 湧小紅書抗議 擬VPN繞道續用 網紅威脅拒交稅

TikTok過去個多星期出現數百條短片，教導年輕人及用戶如何繼續在美國使用TikTok，其一最受歡迎的方法是利用VPN（虛擬私人網絡）——VPN可掩飾用戶的真正位置，顯示用戶的IP地址（網絡位址）在另一國家。TikTok用戶Sasha Casey近日發布影片稱：「他們（美國當局）不能確實禁止TikTok在美國運作，因為VPN並未被禁用。」該影片獲最少6萬人次點讚。Google數據顯示，過去一周網民查詢TikTok和VPN的數字大幅增加。《紐約時報》上周五指，暫未能確認以VPN繞道會否有效，但美國新聞網站Semafor則引述伊利諾伊大學電腦科學專家卡拉哈利奧斯（Karrie Karahalios）稱，TikTok或許會容許使用VPN。

專家：政府陷打壓言論尷尬位置

一些美國TikTok內容創作者則憂慮生財工具被打破，質疑當局沒有權利從他們的收入「分一杯羹」，揚言拒絕交稅。網紅Nick Holiday在一條TikTok短片中稱：「假如他們（美國當局）禁制這個應用程式，我們（內容創作者）今年將不會交稅。」他指「主使禁制TikTok的人實際上是靠他及同行們的稅金支薪」。另有網紅稱其收入證明是由TikTok所發出，憂慮平台被禁後將無法取得，難以報稅。然而，有法律專家指出，TikTok內容創作者不能因此為由逃稅。

在TikTok主力推介書本的Ayman近日在小紅書開戶，她稱近日大批網民湧向小紅書全因它是中國應用程式，行為是在質疑政府有關中國程式威脅國家安全的指控。有在TikTok發布教育影片的歷史科教師迪埃（Chris Dier）稱，其大部分學生並不認同所謂「中國間諜」操控TikTok演算法的論述，反而認為美國政府因無法簡單地控制該平台而作出封殺。喬治城大學新興科技監管專家錢德爾（Anupam Chander）表示，近日很多TikTok影片在「致謝中國間諜」，以諷刺美國政府。他指美國獨行封禁此等大規模的表達自由平台，只會令其自身陷入打壓言論的尷尬位置，並令民眾不再相信政府代表其利益。

網紅指「大得不會倒」預感「復活」

美國網紅Q Park在社交平台Vine於2017年關閉後轉戰TikTok，至今擁3770萬名追隨者，他對後者被禁感到驚訝，曾認為它「大得不會倒」。Q Park又有預感TikTok終有一天或會在美國「復活」，因其已成為當地經濟的一部分。

（財富雜誌/紐約時報/法新社/Semafor）