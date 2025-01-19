明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

TikTok大限今至 用戶出招抗命 湧小紅書抗議 擬VPN繞道續用 網紅威脅拒交稅

【明報專訊】美國針對短片分享平台TikTok「不賣就禁」的法案周日（19日）生效，雖然傳媒早前報道指拜登政府將不會執行禁令，但TikTok威脅除非得到政府保證不會懲罰相關服務供應商，否則TikTok將於周日即時停止在美國的運作。TikTok在美國擁有1.7億名用戶，他們不少人對TikTok服務有可能結束大表傷感，並研擬多招應對及「抗命」，除了大舉湧入中國另一著名社交平台小紅書以作抗議外，有人計劃利用VPN繼續使用TikTok，有多名網紅更聲稱禁令影響生計，威脅今年拒絕交稅以作抗議。

TikTok過去個多星期出現數百條短片，教導年輕人及用戶如何繼續在美國使用TikTok，其一最受歡迎的方法是利用VPN（虛擬私人網絡）——VPN可掩飾用戶的真正位置，顯示用戶的IP地址（網絡位址）在另一國家。TikTok用戶Sasha Casey近日發布影片稱：「他們（美國當局）不能確實禁止TikTok在美國運作，因為VPN並未被禁用。」該影片獲最少6萬人次點讚。Google數據顯示，過去一周網民查詢TikTok和VPN的數字大幅增加。《紐約時報》上周五指，暫未能確認以VPN繞道會否有效，但美國新聞網站Semafor則引述伊利諾伊大學電腦科學專家卡拉哈利奧斯（Karrie Karahalios）稱，TikTok或許會容許使用VPN。

專家：政府陷打壓言論尷尬位置

一些美國TikTok內容創作者則憂慮生財工具被打破，質疑當局沒有權利從他們的收入「分一杯羹」，揚言拒絕交稅。網紅Nick Holiday在一條TikTok短片中稱：「假如他們（美國當局）禁制這個應用程式，我們（內容創作者）今年將不會交稅。」他指「主使禁制TikTok的人實際上是靠他及同行們的稅金支薪」。另有網紅稱其收入證明是由TikTok所發出，憂慮平台被禁後將無法取得，難以報稅。然而，有法律專家指出，TikTok內容創作者不能因此為由逃稅。

在TikTok主力推介書本的Ayman近日在小紅書開戶，她稱近日大批網民湧向小紅書全因它是中國應用程式，行為是在質疑政府有關中國程式威脅國家安全的指控。有在TikTok發布教育影片的歷史科教師迪埃（Chris Dier）稱，其大部分學生並不認同所謂「中國間諜」操控TikTok演算法的論述，反而認為美國政府因無法簡單地控制該平台而作出封殺。喬治城大學新興科技監管專家錢德爾（Anupam Chander）表示，近日很多TikTok影片在「致謝中國間諜」，以諷刺美國政府。他指美國獨行封禁此等大規模的表達自由平台，只會令其自身陷入打壓言論的尷尬位置，並令民眾不再相信政府代表其利益。

網紅指「大得不會倒」預感「復活」

美國網紅Q Park在社交平台Vine於2017年關閉後轉戰TikTok，至今擁3770萬名追隨者，他對後者被禁感到驚訝，曾認為它「大得不會倒」。Q Park又有預感TikTok終有一天或會在美國「復活」，因其已成為當地經濟的一部分。

（財富雜誌/紐約時報/法新社/Semafor）

相關字詞﹕不賣就禁 美國

上 / 下一篇新聞