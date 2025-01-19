唐納德特2.0當紅 伊萬卡偕夫淡出 特朗普長子介入政治任命 「局外人」藉播客推議程

明報記者

特朗普去年勝選不久，唐納德（Donald Trump Jr.）在社交平台X上載一幅他與父親、眾議院議長邁克·約翰遜、馬斯克和小羅拔甘迺迪在特朗普專機上一起享用麥當勞漢堡和薯條的相片，反映唐納德在父親政治圈中的核心地位，以及他作為「讓美國再次偉大」運動（MAGA派）潛在繼承人的角色。

事實上，早在特朗普2016年勝選後，唐納德已展示對政治的高度興趣，扮演如同「首席文化戰爭打手」的角色，但沒有以白宮顧問身分參與日常政事的伊萬卡和庫什納那麼受到矚目。到特朗普2020年敗選後，唐納德為決志捲土重來的老父擔任顧問角色，自此成為MAGA運動中堅人物。隨着特朗普去年「復仇」拜登，47歲的唐納德在交接團隊擔任名譽主席。

《紐約時報》引述消息人士報道，特朗普在海湖莊園審查內閣和白宮職位候選人時，有份參與的唐納德將重點放在候選人是否真心言行一致，以及他們有否對MAGA體系構成威脅。

羅致民主黨「叛將」小羅拔甘迺迪

唐納德對政治任命的最重要介入，莫過於副總統人選。他聯同馬斯克、薩克斯等「科技兄弟幫」要角大力游說特朗普，促使他的好朋友、俄亥俄州參議員萬斯出線。唐納德還協助父親羅致民主黨「叛將」，例如促使獨立參選的小羅拔甘迺迪加入特朗普陣營，其後促成他獲衛生部長提名，前夏威夷聯邦眾議員加巴德也獲幫助取得國家情報總監提名。此外，唐納德親密盟友戈爾（Sergio Gor）即將接任白宮總統人事辦公室主任，二人共同營運的出版社發表許多MAGA派成員的著作。

不入新政府 非正式顧問代言人

然而，唐納德不會加入新政府，而是加入保守派創投基金1789 Capital，後者創辦人之一Christopher Buskirk偕同萬斯建立保守派金主網絡Rockbridge Network，顧問之一的Blake Masters則是「PayPal黑手黨」蒂爾的愛將。唐納德又加入初創公司Kalshi擔任策略顧問，該公司在剛過去的選舉周期中推出政治博彩市場，並預測特朗普勝出。

儘管如此，唐納德仍會是特朗普的重要非正式顧問和政治代言人。他未來會繼續主持政治播客，並支持那些推崇特朗普政治理念的候選人。美媒引述熟悉唐納德想法的消息人士透露，唐納德預計將繼續作為父親及其議程的公開支持者，並明確表示希望以局外人身分發揮影響力。

特朗普去年聖誕節前重提想讓美國買下位於北極戰略要衝的格陵蘭，唐納德本月上旬到當地「個人一日遊」。許多人認為，唐納德是受父親之命前往格陵蘭，執行秘密任務或收集情報，以備特朗普付諸行動時可用。

（特朗普2.0前瞻之六）