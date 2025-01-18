智庫專家：美須拿捏制裁力度 中盼撬美牆腳

古戎分析，美國如今在AI佔據全球領導地位並非偶然，而是自2020年以來吸引3280億美元（約2.56萬億港元）投資推動AI發展以及樹立敢於冒險文化的成果，惟AI科技的發展和擴散有可能削弱美國現有優勢。爭保領先地位，美國試圖打壓中國AI發展，包括全面封殺華為和擴大貿易限制到涵蓋中國頂尖AI科企。古戎指出，美國現時策略是押注不願加入其保護主義戰略的盟友和伙伴最終仍會選用美方科技產品，惟倘若美國監管機構過度追求控制，將有礙美國科技於潛在市場建立依賴度，甚至可能「趕客」利好北京。

中等強權避捲中美競賽 推動多邊監管

對比之下，中國會在「舉國體制」下大力推動AI等尖端科技自主，華為、中芯國際等在美方嚴厲制裁仍能取得突破便是例子。古戎認為，北京押注其舉國體制最終收益大於支出，並可吸引不滿美國貿易及科技管制的國家改用中方產品，從而開發新市場，惟北京加碼集中研發資源的同時，會更易受制裁影響。

談到日本、印度、法國和沙特阿拉伯等地區中等強權，古戎指這些國家對中美AI競賽喜憂參半，各國既想建立反映其語言、文化和雄心的AI主權，起步時卻或需依賴美方AI模型或人才，而基礎不足的國家會嘗試加強AI監管，爭取制訂全球標準。以歐盟為例，其全球首個完善規管AI法案去年8月上路，但前歐央行行長德拉吉質疑其監管條文過於繁瑣，會妨礙歐洲收窄跟中美的創新差距。

（特朗普2.0前瞻之五）