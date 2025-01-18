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陳澍：美科技界欠團結 特定國防合作較易成事

【明報專訊】對比拜登政府資助晶片界在美設廠，可以輕易鎖定業界龍頭台積電和本土巨擘英特爾來撥款資助，「特朗普2.0」在AGI研發上勢面臨遠更複雜的業界環境。美國策略諮詢公司美商亞洲集團（The Asia Group）香港及台灣董事總經理兼數位政策共同主席陳澍向本報表示，掌握AI關鍵技術的美國科企各有私心，較大可能出路是在政府主導特定國防項目「借將」合作。

OpenAI行政總裁奧特曼去年7月投書《華盛頓郵報》，將AI競賽套入「民主vs專制」的框架，主張AI未來必須由美國領導的志同道合國家聯盟所引領。陳澍指該文在美國政圈引起廣泛迴響，就連特朗普也認同奧特曼想法，即控制AI關乎意識形態和價值觀，誰能主導國際標準的設定權相當重要。然而，他認為美國科技界不夠團結，AI版曼哈頓計劃未必會一帆風順。

封閉式開源式AI角力未定論

陳澍指出，美國國內就政府應支持開源（open-source）還是封閉（closed-end）的AI展開角力，這牽涉奧特曼與Meta行政總裁朱克伯格的對立——前者主張封閉式AI較安全，後者旗下AI工具Llama則屬於開源。陳澍認為華府未有定論，但國家安全確是重要考慮——路透社去年大選前披露，跟解放軍有聯繫的頂尖研究機構利用Llama去開發有潛在軍事應用的AI產品，報道引起美國政界震動。

當年曼哈頓計劃只為了美軍製原子彈，但如今AI版曼哈頓計劃卻不限於軍事用途。陳澍同意這點會影響科技大亨們的合作意願，蓋因當前AI關鍵技術不在政府手上，而是散落民間，不同科技公司都有私心，未必肯分享核心技術。不過，他指如果有人牽頭發展相對小型、具有明確目標的AGI國防項目，當局仍有機會透過從不同科企「借將」來聯手實現。

（特朗普2.0前瞻之五）

相關字詞﹕矽谷 朱克伯格 Sam Altman 人工智能（AI） 通用人工智能（AGI） 陳澍（George Chen）

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