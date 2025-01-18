特2.0醞釀AI曼哈頓計劃 防華反超 聚焦「通用人工智能」 獲美國政圈科技界軍方支持

明報記者 周宏量、洪明超

談到「曼哈頓計劃」（Manhattan Project），也許大家會立即聯想到荷李活鉅製《奧本海默》，惟原子彈研發不止是奧本海默的領導功勞，這項目本身由政府發起，集結美國頂尖科學家、工業巨擘以至軍方的舉國精英。「AI版曼哈頓計劃」如要成功，也離不開政府、學界、產業和軍方的有效協作。

外界所知最早有關「AI版曼哈頓計劃」的討論出自兩大科技巨頭——SpaceX行政總裁馬斯克和OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）。二人如今不咬弦是後話，惟美媒去年揭露奧特曼2015年曾向馬斯克提議種子創投公司展開AI領域的曼哈頓計劃，馬斯克回稱「大概值得討論」。奧特曼同年底在馬斯克等資助下成立OpenAI，憑ChatGPT打響名堂後，如今成為定義AGI願景重要推手。

USCC報告建議 首倡AGI

當年有關「AI曼哈頓計劃」的討論有何下文不得而知，但來到2025年，這構想肯定絕非空談。《華盛頓郵報》去年7月便披露，號稱「最親特智庫」的美國優先政策研究所（AFPI）正草擬一項影響廣泛的AI行政命令，涵蓋發起一系列「曼哈頓計劃」發展軍事科技，包括創立「業界帶頭」的機構、評估AI模型，並保障系統不受外國敵手影響。AFPI將有多名成員或相關人士進入政府。

到去年11月，USCC年度報告（執筆委員之一賀爾伯格現獲國務次卿提名）向國會提出32項建議，明言其中10項尤其重要（見另表），排第一的就是倡議「曼哈頓計劃式項目」發展AGI，旨在保持美國於這領域對中國的領先地位。USCC的建議令外界焦點放在像奧特曼、馬斯克以至Meta行政總裁朱克伯格等提倡的AGI。

然而，美國要以舉國體制開發這項理論上最高階版本的AI，仍有很大障礙，畢竟AGI仍是相當初步的概念。著名AI專家羅素（Stuart J. Russell）本周來港出席亞洲金融論壇時便指出，難以預期AGI何時可成功面世，惟如要超越現有限制，深度學習系統尤其是大模型仍需有真正的概念突破。

中美科技戰延燒 軍事應用關鍵

可以肯定的是，中美科技戰早已延伸至AI領域。諸如阿里巴巴和微軟等中美科技巨擘如今都加入戰場，部分如今最受注目的業界新貴都有其投資蹤影——中國有所謂的「AI六小虎」，即零一萬物、MiniMax、百川智能、智譜AI、階躍星辰、月之暗面；美國則由OpenAI和Meta的大型語言模型（LLM）GPT和Llama領風騷。

零一萬物去年由創新工場董事長李開復創立，以開發AI 2.0為目標，但今年宣布與阿里合作，先開發可賺錢的應用，暫緩追求AGI。李開復本周在亞洲金融論壇表示，預計美國繼續產出更多突破性AI技術，但中國企業將更快、更好地開發更具成本效益的產品和應用，「就像WeChat（微信）比WhatsApp優勝，TikTok比Instagram更好」。

然而，從USCC報告可見，「AI版曼哈頓計劃」重點還是軍事應用。在個別外媒發表的調查報道以外，中國目前如何在軍事層面應用AI並無太多官方信息，對比之下，美國明顯呈現政府、軍方和科技界的強烈共同意願。美國科技界代表是料在「特朗普2.0」發揮重要作用的「PayPal黑手黨」，其「頭目」蒂爾主導的Palantir本就以跟國防和情報體系的聯繫著稱，如今被認為另闢蹊徑研發AGI及其應用，《金融時報》指Palantir與其AI軍事應用競爭對象Anduril正研究聯同數十間初創科企建立聯盟，合作爭奪美國政府尤其是五角大樓的訂單，務求顛覆目前由波音和洛歇馬丁等數間大型國防承包商壟斷的局面，據報SpaceX和OpenAI都有意加入。

（特朗普2.0前瞻之五）