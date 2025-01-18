伊朗總統訪俄晤普京 兩國締全面戰略伙伴

克里姆林宮發言人佩斯科夫此前指出，預計兩國將在會晤後簽署一系列文件，包括大型全面戰略伙伴關係條約。

路透社報道，這份為期20年的俄伊協議預計不會包括類似俄羅斯與明斯克及平壤簽署的那種相互防禦條款，但仍可能引起西方關注。

這是佩澤希齊揚自去年7月當選總統以來首訪克宮。會前他表示，兩國領導人可能會敲定一項協議，由俄羅斯協助在伊朗建造一座核電站。

英揆突訪烏簽百年伙伴協議

另外，英國首相施紀賢周四突然到訪烏克蘭，與總統澤連斯基簽署英烏百年伙伴關係協議。協議包括9大支柱，包括防衛、安全、海事、經貿和能源等。協議提到，在2030年或2031年前，英國每年將向烏提供最少30億鎊（約284億港元）的軍事援助，兩國將考慮在烏部署軍事基地、軍事裝備儲備等國防基礎設施，並將組建聯合部隊，以加強對兩國有「重要戰略意義」的波羅的海、黑海和亞速海的航行安全和貿易保護。英國亦承諾支持烏克蘭加入北約。

（新華社/中央社）