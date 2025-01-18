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以安全內閣通過以哈停火協議

【明報專訊】以色列與巴勒斯坦武裝哈馬斯的談判代表周四（16日）在卡塔爾首都多哈，正式簽署停火協議，以色列安全內閣昨日亦建議政府批准該協議，待全體內閣通過後將正式執行。有關表決較原定的時間遲了一天，以國官員指或令協議延期生效，但美國國務卿布林肯稱有信心協議如期明天（19日）生效。以色列總理辦公室昨也表示，首批人質將按計劃於下周日獲得釋放。

由於在多哈的談判在最後一刻有爭議，官員押後一天簽署協議。美國新聞網站Axios報道，在宣布達成協議後，一度出現巴人囚犯釋放名單爭議，阻延停火協議簽署。

首批人質料下周日獲釋

以國安全內閣也押後至昨日才表決停火協議。內塔尼亞胡辦公室昨表示，審視所有政治、安全和人道主義方面的考量，並了解該協議有助於實現戰爭目標後，安全內閣建議政府批准以哈停火協議。全體內閣周五稍後開會表決協議。

Axios昨日引述以色列官員指，由於內閣表決押後，原定下周日協議生效及釋放首3名以國人質的安排，將會順延最少一天。不過，布林肯周四在華盛頓表示，在充滿挑戰和緊張的進程和談判中，出現問題並不奇怪，同時又表示美方有信心協議會如期下周日生效，停火會持續。

以國安部長要脅所屬政黨退出政府

然而協議引起以國政府內極右勢力不滿，繼以國極右財長斯莫特里奇因反對停火威脅辭職後，國安部長本格維爾周四亦威脅政府如執行協議，他所屬猶太力量黨將退出政府。內塔尼亞胡所屬利庫德集團稱任何拆散右翼政府的人，都將留下歷史惡名。

（Axios/BBC/金融時報/CNN/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 停火協議 內塔尼亞胡 布林肯 巴勒斯坦 哈馬斯 以色列

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