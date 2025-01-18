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美最高院裁TikTok禁令如期生效 外媒指拜登不執行 特朗普：由我決定

【明報專訊】美國聯邦最高法院周五（17日）駁回短片分享平台TikTok提出的上訴，裁定針對TikTok的「不賣就禁」法律有效，意味禁令將如期於下周日（19日）生效。不過，候任白宮國安顧問華爾茲周四稱，候任總統特朗普團隊會採取行動防止TikTok於禁令生效時停運，包括可能頒布行政命令暫緩禁令60至90天。外媒引述華府官員報道，即將卸任的總統拜登將不會執行有關禁令，把TikTok的命運交給特朗普政府。特朗普昨與中國國家主席習近平通電話後表示，與習討論了包括TikTok等問題。他其後表明TikTok未來由他決定。

特朗普與習討論TikTok問題

TikTok「不賣就禁」法案去年4月在民主共和兩黨支持下獲國會通過，並由總統拜登簽署成法，以國家安全風險為由規定TikTok須於本月19日限期前出售美國業務，否則必須在美下架。TikTok及其中國母公司字節跳動就禁令向美最高法院上訴。最高法院九名大法官昨一致裁定「不賣就禁」法律並未違反美國憲法第一修正案賦予的言論自由權利，禁令將於明日起如期生效。最高法院在意見書稱，「TikTok的規模及懷疑受到外國敵手控制，加上其蒐集大量敏感數據，證明其需獲區別對待，以釋除（美國）政府的國家安全疑慮」。

最高法院頒布裁決前，美媒引述拜登政府官員指，禁令生效時值周末假期，無意在下周一卸任前一天執行禁令，會把權力留予下屆政府。

華爾茲（Mike Waltz）周四則向霍士新聞說：「我們會採取措施不讓TikTok停止運作。」這包括研究證明TikTok脫離字節跳動出現「重大進展」，以暫緩禁令90天，稱這基本上「給予特朗普時間，讓TikTok能暫時經營下去」。他亦暗示特朗普或考慮頒布行政命令，暫緩禁令60至90天，指特朗普的立場「一直非常明確」——（1）表明TikTok是美國人廣泛使用的社交平台，亦助他（特朗普）在大選期間傳播信息；（2）他也將保護美國國民數據。華爾茲表示，不想在頒布行政命令前透露太多詳情。霍士新聞同日引述候任白宮新聞秘書萊維特稱，特朗普「多次展現了拯救TikTok的意欲」，又形容世上沒有比他更優秀的協議談判專家。

特朗普昨接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時表示，TikTok的未來將由他決定，但他未透露將採取什麼具體措施。

民主黨放風 擬推額外270日寬限期

法律專家則相信總統行政命令的作用有限，因禁令仍在，除非最高法院否決，或特朗普尋求國會廢除它，後者須經跨政府機構程序，證明TikTok不再受中國企業及北京政府控制或影響。《華爾街日報》等美媒近日報道，特朗普亦可拒絕執行禁令的延伸限制，向Google及蘋果公司等科企保證，如它們未從美國應用程式商店下架TikTok，將不會面臨巨額罰款。

美國參議院少數派領袖舒默昨表示，美國應繼續尋找方法，為TikTok尋找美國買家。他周四表明支持所屬民主黨提出的議案，讓TikTok獲額外270日寬限期出售美國業務。他說：「雖然我們（國會議員）都同意必須保護美國人的隱私不被中共的窺視所侵害……但處理手法應當正確，避免影響內容創作者生計。」TikTok目前在美國坐擁約1.7億活躍用戶。

另外，美國之音等外媒報道，TikTok行政總裁周受資將出席特朗普下周一的總統就職典禮，並獲安排坐在貴賓席。《華盛頓郵報》則引述知情人士報道，周受資今明兩天將出席最少另外兩場特朗普就職相關慶祝活動。分析認為特朗普希望通過高調接待周，以展示對TikTok的支持。

（霍士新聞/華爾街日報/華盛頓郵報/美國之音）

相關字詞﹕中國威脅論 中美角力 「不賣就禁」 華爾茲（Mike Waltz） 美國最高法院 特朗普 美國

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