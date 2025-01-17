拜登告別演說警告寡頭政治 憂「科技工業複合體」威脅

稱應修憲總統任內犯罪不享豁免權

拜登的演說長約17分鐘。他沒有直接點名將上任的特朗普政府，但是指他必須提出「警告」。拜登說：「今天，美國正逐漸形成一個由極端財富、權力和影響力構成的寡頭政治，這種現象威脅我們的民主制度、基本權利與自由及每個人公平發展的機會。」拜登指出，美國應修憲，規定任何總統在其任內的犯罪行為，都不應享有豁免權。

候任總統特朗普的新政府組成過程中，馬斯克等右傾科技企業家及創投大亨的「科技兄弟幫」（tech bros）身影處處，不但插手人事任命，甚至加入政府團隊，這現象備受外界關注。拜登演說中引用1961年時任總統艾森豪威爾告別演說提及的「軍事工業複合體」（military-industrial complex）對美國的危險，指當今政府與科技企業互動亦會帶來同樣的危險。

拜登說：「我同樣擔心科技工業複合體（tech-industrial complex）的崛起，或對我們國家構成真正危險。美國民眾被大量錯誤和虛假信息淹沒，這容讓濫權可能出現。新聞自由正崩潰、編輯們正消失，社交媒體正放棄事實核查。」《金融時報》指拜登言論是影射全球首富馬斯克。

在演說中拜登總結過去4年任期成果，包括促成以色列與哈馬斯達成停火協議、把半導體工廠和職位帶回美國等。

指應由美領導世界AI發展而非中國

對於近年發展迅速的人工智能（AI），拜登強調AI對人類的貢獻，同時表示要確保AI安全可靠，他認為應由美國而非中國去領導世界的AI發展。

（金融時報/The Daily Beast/路透社/中央社）