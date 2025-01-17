不滿拜登「敵視」 矽谷改「撐特」成風

曾在facebook（後改稱Meta）任職的陳澍向本報表示，回想特朗普首次勝選上台時，他記得矽谷當時「很不開心」，fb總部的同事好像沒有預計得到，看上去大感驚訝，但時移勢易，「今次矽谷大家都出來公開支持，贏了之後都覺得很開心，我覺得這是氣氛上很大的不同」。

監管科企強硬惹反彈 矽谷求變

關鍵是拜登在科技政策方針招至業界不滿。陳澍指矽谷中人覺得拜登政府有點「anti-tech」（反科技業），尤其認為聯邦貿易委員會（FTC）主席莉娜‧汗（Lina Khan）刻意針對攻擊所謂的「Big Tech」（科技巨擘）。莉娜‧汗任內處理科企監管和反壟斷問題上立場強硬，甚至尋求將Google等大公司解體，惹來科技界強烈不滿，就連親民主黨的矽谷金主也傳出希望賀錦麗如上台應要換走她。

「（科技界）覺得很不公平，認為美國本應為矽谷感到高興和自豪。」陳澍相信，科技界這次大灑金錢支持特朗普競選，正是出於以上不滿，他說：「但（現實是）美國國內政治不同，矽谷中人都覺得已被打了4年，需要有個人去改變局勢，這個人就是特朗普。」

翻查美媒報道，「PayPal黑手黨」三巨頭其實沒有一開始就「撐特」，例如蒂爾去年表態不在總統選戰捐款，薩克斯在共和黨初選一開始是支持德桑蒂斯，馬斯克到特朗普遇刺倖存後才公開擁護，但他們3人角色仍是相當關鍵。正如蒂爾在選後所指，馬斯克公開表態令其他科技界高層可更放心倒向特朗普。

（特朗普2.0前瞻之四）