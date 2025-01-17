「美國第一即科技第一」 國防產業合作宜關注

陳澍認為，五角大樓和矽谷在「特朗普2.0」會有進一步的發展，這點跟馬斯克和蒂爾都有關係，尤其是蒂爾從以前起就跟國防和情報體系走得很近。蒂爾共同創立的Palantir靠情報體系訂單起家，美媒指正是其大數據技術協助美軍成功定位和殺死恐怖組織蓋達首腦拉登。馬斯克則主張傳統戰機已經是「多餘」，無人機才是空中戰鬥的未來——儘管美國國防部對俄軍侵烏戰爭中無人機大放異彩留下深刻印象，但強調無人機取代傳統戰機是言之尚早。

科技戰走向軍事層面，背後無疑是以中國為假想敵，而中美科技戰本身早已開打。陳澍指出，「特朗普1.0」的主調就是貿易戰（trade war），拜登在這方面完全沒有改變，但同時開始了科技戰（tech war）——特別是跟中國政府，到「特朗普2.0」就會「加深科技戰」。

與京加深科技戰 走向軍事層面

陳澍指拜登政府來到最後階段才開始清楚「要打中國什麼東西」，特朗普未來會這基礎上更有針對性地瞄準中國，也就是電動車（EV）、人工智能（AI）、新材料（包括電池或其他所謂的關鍵礦物）和量子運算等。他指這不代表貿易戰不再重要，但貿易再非中美關係的重中之重，「因為特朗普知道貿易的部分需要時間……逆差不會第二日就馬上改變，因為差距本身實在太大……科技是關於未來，所以他要迎接未來，不止是拉低差距」。

這點也關乎美國政界的普遍共識。陳澍指出，在美國政界眼中，中國提出「中國製造2025」等強調減少對美科技依賴的政策，才是首先發起科技戰，如今採取貿易保護主義式的出口禁令是別無他法，因為關乎生存，也就是「中國做第一還是美國做第一」的問題，為了確保美國繼續排第一，他們會不惜代價採取一切手段。

美關切科技優勢不為競爭者所用

不過陳澍承認中美也有溝通問題，例如北京應令美國明白他們無意挑戰美方領導地位，但要如何改善互信就是很大的問題。例如晶片本身往往是軍民兩用（dual-use），而且美國對中方的一些科技優勢（例如電動車和無人機）憂慮愈來愈深，這是為何華府開始要支持OpenAI和Nvidia之類美方仍有比較優勢的公司，但前提是確保其技術不會為競爭者（中國）所用來超越自己，「這是他們現在最大的關切」。

（特朗普2.0前瞻之四）