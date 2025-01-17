美顧問公司TAG駐港負責人陳澍 談矽谷與特2.0關係 「馬斯克內政優先 難成中美橋樑」

明報記者 周宏量

「許多人對馬斯克（做中美橋樑）有很多期望，我反而並不覺得。」陳澍認為，馬斯克至少未來兩年焦點並非國際關係，他說：「他（馬斯克）首要焦點是DOGE（特朗普為他而設、負責精簡政府架構的非正式部門「政府效率部」），即更專注於美國的domestic politics（國內政治）。所以如果說有些外國政府希望靠馬斯克去影響特朗普，我覺得未必會有什麼實際效果。」

陳澍分析，馬斯克不滿自由主義價值觀在美國冒升，連精英大學的學生都大談他反對的DEI（多元、平等、共融）理念，因此想在美國推廣保守主義。這觀點明顯跟其他「PayPal黑手黨」要角甚為貼近，蒂爾和薩克斯二人早在1998年初（當時PayPal連同其前身尚未成立）便曾合著質疑美國校園的「多元文化主義」思潮。馬斯克與蒂爾等都主張精簡政府架構，陳澍認為這跟其企業家背景有關，但講求效率本身也符合良好管治需求。

指特朗普馬斯克「各取所需」分手不易

以馬斯克為招牌的「科技兄弟幫」到底在「特朗普2.0」處於什麼政治地位？一些觀察家認為他們跟特朗普純屬「政治婚姻」，隨時被用完即棄，但研究專制主義的歷史學家史奈德卻相信特朗普已被科技界把持，馬斯克才是實際話事人。

惟現實未必如此極端。陳澍認為兩邊較多是「相互利用」：對特朗普來說，馬斯克等的公開支持有助爭搶科技界選票，他也明白科技界對美國如何重要；對馬斯克和蒂爾來說，因無黨派支持，他們沒可能當上總統（先不計二人移民背景），何况去到全國層面，特朗普影響力一定比馬斯克大。陳澍說：「你可以說他們的同盟是以利益為基礎，但這項利益會走很長的路，在很清楚各取所需下，為什麼大家要分手？」

「科技兄弟幫」坐大改寫美政治平衡

不過「科技兄弟幫」坐大確改寫美國政治平衡，成為「特朗普2.0」潛在內訌因素。馬斯克就專才移民問題一度跟特朗普基本盤的右翼民粹「MAGA派」舌戰，惹來前特朗普「國師」班農炮轟馬斯克是「真正邪惡之人」，試圖將「科技封建主義（按：指控科技界企圖按自身利益改造政經體系）推至全球」。陳澍指出，馬斯克和蒂爾等屬共和黨內的自由派，跟反移民的黨內保守派立場有別。他認為馬斯克和蒂爾支持美國優先，自視為愛國者，「對新移民來說，對美國的愛國可能會更深刻，因為離開了不太好的國家，所以更想守衛自由之地的價值，令其維持領導地位。土生土長者沒有比較，可能視之為理所當然」。

為華游說易越界 怕被指叛國勢謹慎

「回到你最初問我的問題，會不會因為馬斯克的關係，令中美關係變好？我覺得會，但不是最主要因素。」陳澍相信，以愛國者自居的馬斯克不會貿然插手中美關係，他說：「中美關係存在很多不確定的因素和問題，不會因為馬斯克跟中國政府關係好，明天就可兩邊握手。我覺得馬斯克更會小心一點，因為美國有許多法律，你作為private citizen（按：不屬於政府或公共機構的公民），要為中國游說的話，需要知道那條線在哪，他不會想被人指控叛國嘛。所以他會很小心，這就是為什麼回到我剛開始的重點，我認為頭兩年（馬斯克）會集中在國內政治。」

事實上，馬斯克因為Tesla在上海設廠，已經在美國面臨政治壓力。上月一份政府開支的法案闖關失敗後，有民主黨議員公開指控馬斯克，為阻止一項可能影響其在華投資的審查條款，破壞避免美國政府「關門」的跨黨派努力。惟《紐約時報》引述華盛頓智庫專家甘思德分析，無論是Tesla電動車還是SpaceX火箭所用電池等，「幾乎在馬斯克旗下公司關注的任何領域，都有許多中國競爭者。在其涉足行業內，中國人基本上都是對手，而非合作伙伴」。

（特朗普2.0前瞻之四）