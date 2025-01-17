華郵：特朗普擬簽令緩禁TikTok

推遲60至90天執行

報道引述知情人士透露，特朗普一直考慮通過非常規交易及法律手段包括頒布行政命令，以「挽救」TikTok。不過法律界人士質疑，認為總統行政命令不能完全推翻國會通過的「不賣就禁」法案。美國司法部前國安顧問羅森施泰因（Alan Rozenshtein）指出，行政命令不是「魔法文件」，只是包裝得更好的新聞稿，TikTok仍將被禁止使用，蘋果、Google與TikTok有業務往來仍是非法，但確實能讓總統不希望該法執行的意圖更加「官方化」。

《華郵》指出，特朗普上任後可能推動國會取消該法案，但這並不容易，因它是去年國會少數獲兩黨壓倒性支持的法案。特朗普也可能要求司法部不要執行該法案，他提名的司法部長人選邦迪（Pam Bondi）周三在參議院確認任命聽證會上，拒絕承諾會執行TikTok禁令。

美國傳媒日前報道，TikTok會在禁令生效當日關閉在美國的服務，美國全國廣播公司（NBC）周三報道，拜登政府正探討各個方案，好讓下周日禁令生效後，美國用戶仍能使用TikTok，並將問題留給特朗普政府。報道引述一名官員說：「美國人應不希望看到TikTok在周日突被禁。」

（紐約時報/華盛頓郵報）