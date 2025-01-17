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96小時密集談判達協議 特朗普拜登爭功

【明報專訊】這次是以色列及哈馬斯繼2023年11月下旬停火一周之後，第二次達成停火協議，能否持續尚待觀望。法新社等西方傳媒稱，這次停火協議經96小時密集談判於周三（15日）達成，並於最後數小時敲定複雜換囚名單等細節。美候任總統特朗普和現任總統拜登分別邀功，指自己貢獻比對方大。

特朗普委任的準中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）於這輪以哈談判最後4天加入，其角色和作用引發關注。現白宮國安會發言人柯比向美國有線新聞網絡（CNN）指出，拜登政府中東問題特使麥格克和威特科夫「每天討論數次」，後者確有幫助敲定一些停火協議細節。此外，威特科夫上周六到以色列跟以總理內塔尼亞胡會面，以國高官指威特科夫在會談中多次強調在特朗普1月20日就任總統之前達成目標的重要性。

評論：特朗普特使功效大

奧巴馬時代駐以色列大使奧倫（Michael Oren）稱，「似乎威特科夫僅以一場會面，便取得拜登官員經歷數十場會談都未能取得的成果」。

特朗普在以哈達成停火消息傳出後，即時在社交平台稱，協議能達成「只因他去年11月歷史性贏得美國大選」。拜登同日則強調，3階段的停火協議是基於他去年5月提出的方案，並由其官員談判討論。當記者被問到他跟特朗普誰功勞較大，拜登反問道：「那是否笑話？」

分析認為，最新民調顯示有多達六成以色列民眾支持以外交手段救回人質，這令以國總理內塔尼亞胡有更大理據和誘因透過達成協議、救回人質贏得支持。另一方面，哈馬斯面對兩大盟友——黎巴嫩真主黨被以色列擊潰，以及敘利亞巴沙爾政權被推翻，進一步受挫面臨孤立，使其放軟姿態接受停火。去年10月時任哈馬斯強硬派領袖辛瓦爾死於以軍攻擊亦是一大轉捩點。

（法新社/華爾街日報）

相關字詞﹕以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 內塔尼亞胡 哈馬斯 以色列 美國

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