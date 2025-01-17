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加沙居民起舞慶祝 以人質家屬喜中帶憂

【明報專訊】卡塔爾周三宣布以色列與哈馬斯達成停火協議後，有加沙居民揮舞巴勒斯坦旗起舞慶祝，喜極而泣，而以色列人質家屬則喜中帶憂，擔心協議隨時破裂。

「加沙傷痛非一紙協議可撫慰」

在加沙中部布賴吉難民營，人們在瓦礫遍地的街道上高呼慶祝。68歲的薩利赫在廢墟上拿着一張被撫摸到褪色的照片向過往路人訴說，自己的兒子在逃難中被以軍扣押，至今音信全無。他說：「加沙的傷痛遠不是一紙停火協議足以撫慰，但最少我們現在可以開始期待一個寧靜的黎明。」

在以色列特拉維夫，以色列人質的親友聽聞達成停火協議消息後歡欣鼓舞。然而，人質家屬的歡欣也伴隨憂慮，特別是那些仍有親人被扣押的家庭。

在社交媒體上，慶祝的帖文中夾雜着各種口號，呼籲釋放估計仍在加沙的所有100名人質：「直到最後一名人質」、「一個都不能少」等。

根據協議，以色列人質可獲分階段釋放，有家屬擔憂協議隨時破裂，以哈可能無法成功協商後續階段，將使部分人質續困在加沙。

澤奇克6名家人前年10月7日被擄走，部分仍未獲釋。她說：「我們不信任比比（內塔尼亞胡的暱稱）及其極右的極端主義聯盟會真正保護我們，拯救我們的人。」她希望美國政府能向內塔尼亞胡及其政府施壓，確保協議最終落實。

（紐約時報/BBC/新華社）

相關字詞﹕加沙 停火協議 以色列-哈馬斯戰爭

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