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哈馬斯被指食言 以哈停火存變數 原達3階段方案協議 以安全內閣押後表決落實

【明報專訊】以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯周三（15日）達成停火協議，原定下周日（19日）開始分3階段執行，並定於停火首階段的第16天展開第二及第三階段談判，目標是達至互雙釋放人質和囚犯、以色列全面撤軍及重建加沙。停火消息傳出後以、巴民眾表現歡騰，中國在內的國際社會表示歡迎。惟以色列總理辦公室昨指控哈馬斯「在最後一刻食言尋求迫使以方額外退讓」，將押後安全內閣表決落實協議，令以哈能否真正結束已達15個月的戰爭存在變數。

換俘撤軍重建 目標永久停火

據美英及以色列傳媒報道，停火協議獲以哈雙方，以及美國、卡塔爾、埃及3個斡旋國認可。美國總統拜登周三確認，以哈首階段「全面」停火將為期6星期，相當數量被哈馬斯挾持的人質將獲釋，以換取數以百計巴人囚犯。《以色列時報》報道，首階段獲釋的共33名以色列人質分別為5名以色列女兵、5名平民女性、一名嬰兒和一名小童、10名50歲或以上中年男子及老翁，以及11名受傷男子，其中兩名男子持有美國及以色列雙重國籍。哈馬斯於前年10月7日大突襲俘虜了251名人質，除去當年11月首次停火釋放的百多人，以及以軍行動救出的人質，以方相信仍有94人被扣加沙。

以色列一名官員稱，第二階段談判將在首階段實施後「第16天」展開。《以色列時報》報道，這階段涵蓋釋放剩餘人質，包括「男性士兵、役齡男子以及被害人質遺體」。以色列則擬在這階段釋放1000名巴人囚犯交換，但拒絕釋放有份參與前年大突襲的武裝分子。在第二階段，以軍預計將全面撤出加沙。

最後的第3階段內容則包括加沙重建，以及哈馬斯交還剩餘已死人質的遺骸，前者過程需最少數年。

以色列媒體報道，以軍於第一階段將留守在加沙一塊緩衝區。以色列官員表示，除非「所有人質均被釋放」，否則以色列部隊不會全面撤出加沙。新華社分析指，協議中涉及「緩衝區」等表述存模糊之處，停火實際操作出現爭議。加沙與以色列之間邊境地區歷來是衝突高發地，任何摩擦都可能引發停火破裂。此外，以色列極右翼政黨可能拒接受讓步，繼續向內塔尼亞胡政府施壓。

以斥對方最後一刻尋額外讓步

卡塔爾首相穆罕默德周三表示，希望以哈能達至「永久停火」。然而就在終戰曙光初現之際，以色列總理內塔尼亞胡辦公室昨指控，哈馬斯對部分以色列跟斡旋方協議好的條款反悔，在最後一刻致力尋求以色列作出額外讓步。在確定哈馬斯已接受所有協議內容前，以色列安全內閣將不會開會表決通過協議。哈馬斯昨否認以方的「食言」指控。

除臨門生變令停火有可能未能如期在下周日開始生效外，分析亦普遍認為協議將難以持久，因仍有多項棘手議題懸而未決。除了以色列會否在第二階段全面從加沙撤軍，戰後由誰管治加沙亦未有共識。此外，極右以色列財長斯莫特里奇為反對停火而威脅辭職，成為以方的不穩因素。另一方面，哈馬斯要求以色列釋放部分殺人重犯，以及該組織被質疑未必掌握所有以色列人質情况，亦可能令停火生變數。

停火消息後以軍續炸加沙 70死

路透社引述加沙當局及居民報道，以哈達成停火的消息傳出後，周三晚通宵至周四仍最少有70名巴人死於以軍空襲。

（以色列時報/衛報/路透社）

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